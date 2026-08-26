Waarom je deze AirPods in 2026 beter níét meer kunt kopen

Ga je in 2026 nieuwe AirPods kopen? Dan zijn niet alle AirPods een goede keuze. Deze AirPods kun je beter niet meer kiezen!

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AirPods in 2026

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? In dat geval heb je in 2026 de keuze uit veel modellen. De nieuwste AirPods zijn de AirPods 4, AirPods Pro 3 en de AirPods Max, maar bij (web)winkels heb je de keuze uit nog veel meer opties. Zo worden ook de AirPods 3 en AirPods Pro 2 nog veel aangeboden. Toch zijn niet alle AirPods in 2026 een goede keuze om te kopen, zeker als je kijkt naar de prijs van eerdere generaties.

Na de release van nieuwe AirPods stopt Apple de productie van de vorige uitvoering. Zo worden de AirPods Pro 2 niet meer gefabriceerd sinds de AirPods Pro 3, hetzelfde geldt voor de AirPods 3 nu de AirPods 4 uit zijn. Dat zorgt ervoor dat de voorraad van eerdere generaties steeds beperkter wordt, waardoor die modellen moeilijker te krijgen zijn. De beperkte voorraad leidt weer tot een hogere prijs bij bepaalde uitvoeringen van de AirPods. Dat is ook te zien in het overzicht met de laagste prijzen van alle recente AirPods:

Apple AirPods Pro 3 € 217,- Apple AirPods Pro 2 € 225,- Apple AirPods 4 € 125,- Apple AirPods 3 € 128,50 Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

AirPods 3.

Nieuwer én voordeliger

Wil je geld besparen bij je volgende AirPods? Kies dan niet voor eerdere generaties, want die zijn in 2026 juist duurder dan de nieuwere modellen. Voor de AirPods 3 betaal je € 128,50, terwijl je de AirPods 4 inmiddels voor € 125,- in huis haalt. Je bespaart dus niet door voor een oudere uitvoering te kiezen, het tegenovergestelde is juist waar. Dat heeft te maken met de beperkte voorraad van de AirPods 3, die niet meer wordt geproduceerd door Apple. De voorraad wordt zo steeds schaarser en de prijs wordt steeds hoger.

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Bij de AirPods Pro zien we hetzelfde patroon. Waar je voor de AirPods Pro 2 € 225,- betaalt, is de prijs bij de AirPods Pro 3 inmiddels gezakt naar € 217,-. Voor de nieuwere AirPods betaal je minder, terwijl je veel meer functies bij die uitvoeringen krijgt. Dat is niet alles, want er komen met nieuwe softwareversie ook nog eens meer features bij. De AirPods 3 en AirPods Pro 2 missen die verbeteringen, waardoor de verschillen met nieuwe modellen steeds groter worden.

AirPods Pro.

Meer over nieuwe AirPods kopen

De lagere prijzen van de AirPods gelden overigens niet bij Apple zelf. Apple hanteert het hele jaar dezelfde prijzen bij de AirPods, waardoor je voor de nieuwe AirPods 4 en AirPods Pro 3 veel meer betaalt. Het bedrijf voert vrijwel nooit prijsverlagingen door, het is zelfs de verwachting dat meer producten in prijs worden verhoogd. Wil je zo voordelig mogelijk uit zijn bij je volgende AirPods? Dan kun je ze dus beter niet bij Apple zelf halen.

De beste reguliere AirPods van dit moment zijn de AirPods 4. Je kunt de oortjes bedienen met hoofdgebaren of gewoon de steeltjes van de AirPods gebruiken. De grootste verbetering bij de AirPods 4 is de ondersteuning voor ruisonderdrukking. Als je de siliconen opzetstukjes van de AirPods Pro niet prettig vindt zitten, zijn de AirPods 4 een eenvoudige manier om alsnog ruisonderdrukking te krijgen. Vind je ruisonderdrukking niet belangrijk? Dan kun je ook voor de voordeligere basisuitvoering van de AirPods 4 zonder ruisonderdrukking kiezen. Dit zijn de laagste prijzen:

De beste oortjes die Apple op dit moment verkoopt zijn de AirPods Pro 3. De derde generatie van de AirPods Pro is voorzien van een hartslagmeter, die je hartslag registreert als je aan het trainen bent. Verder hebben de AirPods Pro 3 een verbeterde geluidskwaliteit, geavanceerdere ruisonderdrukking en een betere pasvorm. Met iOS 27 krijgen de AirPods Pro 3 er bovendien meer functies bij. Dit zijn de laagste prijzen van de AirPods Pro 3: