Apple verklapt: dit wordt de grootste upgrade van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple heeft al onthult wat we van de aankomende iPhone 18 Pro en iPhone Pro Max mogen verwachten – we zetten alle details voor je op een rij.

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Dit wordt de grootste upgrade van de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden naar verwachting voorzien van de nieuwe A20 Pro-chip. Hoewel Apple de processor van de iPhone 18 Pro nog niet officieel heeft aangekondigd, heeft het bedrijf met de introductie van de M6-chip alvast een belangrijke aanwijzing gegeven over wat we van de volgende iPhone Pro-modellen mogen verwachten.

De M6 is namelijk onderdeel van dezelfde generatie Apple-chips als de A20 Pro. Apple presenteerde de M6-chip op 25 augustus in de Mac mini 2026, en benadrukte daarbij vooral twee verbeteringen: meer prestaties en een lager energieverbruik (tot 40 procent snellere CPU-prestaties voor de nieuwe Mac mini ten opzichte van de vorige generatie, plus tot 4x snellere AI-prestaties).

Dat is goed nieuws voor de iPhone 18 Pro (Max). De A20 Pro wordt volgens geruchten namelijk eveneens op een 2-nanometerproces gemaakt. Daardoor passen er meer transistors op een kleinere chip, wat volgens Apple zorgt voor een flinke sprong in prestaties en efficiëntie.

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Langere batterijduur

De overstap naar 2 nanometer klinkt misschien als een technisch detail, maar kan in de praktijk behoorlijk interessant zijn. Een efficiëntere chip heeft namelijk minder energie nodig om dezelfde taken uit te voeren. Daardoor kan Apple ervoor kiezen om de prestaties van de iPhone 18 Pro (Max) te verhogen, terwijl de batterijduur toch op peil blijft. De iPhone 18 Pro kan dus sneller worden én langer meegaan.

Hoe groot de verschillen precies worden, is nog niet bekend. De A20 Pro krijgt bovendien niet noodzakelijk dezelfde configuratie als de M6. Apple heeft bij de M6 onder meer een 12-core CPU en een Dual 16-core Neural Engine gepresenteerd. Het is nog onzeker welke onderdelen daarvan naar de A20 Pro komen.

De iPhone 18 Pro (Max) verschijnt al snel

Als de huidige verwachtingen kloppen, hoeven we niet lang meer te wachten. Apple presenteert de iPhone 18 Pro naar verwachting al over een paar weken. Dan maakt Apple eindelijk officieel bekend hoeveel sneller de A20 Pro daadwerkelijk is en wat de nieuwe chip betekent voor de batterijduur. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!