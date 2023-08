Heb je deze iPhone nog? Dan kun je hem beter snel verkopen

Als je nog een oudere iPhone hebt, doe je er waarschijnlijk goed aan om die zo snel mogelijk te verkopen. Grote kans dat de telefoon binnenkort véél minder waard is.

Oude iPhone wordt minder waard

Apple lanceert binnenkort iOS 17, waardoor er weer toffe nieuwe functies naar je iPhone komen. Helaas komt de nieuwste iOS-versie niet naar alle iPhones, net als ieder jaar heeft een aantal oudere iPhones geen ondersteuning meer voor de update. Deze telefoons krijgen wel nog beveiligingsupdates, maar er komen geen nieuwe features meer naar deze toestellen.

Heb je nog zo’n oude iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, want de telefoon wordt veel minder waard zodra iOS 17 is uitgebracht. Het is de verwachting dat de iPhones meer dan 40 procent van hun waarde verliezen, zodra ze geen ondersteuning meer hebben voor de nieuwste iOS-versie. Daarom is het verstandig om de iPhone zo snel mogelijk te verkopen. Om deze iPhones gaat het.

Deze iPhone moet je verkopen

Ieder jaar valt een reeks iPhones af bij de release van een nieuwe iOS-versie. Dat is bij iOS 17 niet anders, want de iPhone 8, de iPhone 8 Plus én de iPhone X hebben geen ondersteuning meer voor de update. Deze telefoons blijven steken op iOS 16. Heb je nog een van deze iPhones, dan kun je die dus beter snel verkopen. Nu is de telefoon namelijk nog veel meer waard dan na de release van iOS 17.

Volgens SellCell verliezen de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X waarschijnlijk meer dan 40 procent van hun waarde. Hetzelfde gebeurde bij de iPhone 6s en de iPhone 7, toen deze telefoons geen ondersteuning meer hadden voor de nieuwste iOS-versie daalden ze maar liefst 42,8 procent in waarde. Je doet er dus goed aan om je iPhone 8 (Plus) of iPhone X snel te verkopen, want straks kun je nog maar de helft van het huidige bedrag voor de telefoon vragen.

Dit is wanneer iOS 17 verschijnt

Je hebt nog even om je oude iPhone te verkopen, want Apple brengt de nieuwe iOS-update pas uit na de presentatie van de iPhone 15. De nieuwe iPhones worden waarschijnlijk op dinsdag 12 september gepresenteerd. Doorgaans verschijnt de nieuwste iOS-update de eerste maandag na de presentatie, dat zou dit jaar dan maandag 18 september zijn.

Die avond kun je iOS 17 downloaden, mits je iPhone daar natuurlijk ondersteuning voor biedt. Dat betekent dus ook dat de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X die avond in waarde dalen, dus verkoop je iPhone voor die dag. Je kunt je iPhone inruilen bij Apple, of zelf verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats. Het is aan te raden om de iPhone zelf te verkopen, bij Apple krijg je vaak (te) weinig geld voor oude toestellen.

Koop na het verkopen (nog) geen nieuwe iPhone

Pas wel op, want dit is juist geen goed moment om zelf een compleet nieuwe iPhone te kopen. De prijzen van de nieuwe iPhones dalen volgende maand waarschijnlijk enorm door de lancering van de iPhone 15. Je kunt de iPhone 14 dan tegen een veel lagere prijs aanschaffen, waardoor je beter dus nog even kunt wachten met het kopen van een nieuwe iPhone.

Wil jij je oude iPhone 8 (Plus) of iPhone X verkopen? Zorg dan dat je nog een oude telefoon hebt liggen die je even kunt gebruiken. Zo voorkom je dat je nu een nieuwe iPhone koopt voor een veel te hoog bedrag. Voordat je jouw oude iPhone verkoopt, moet je wel een aantal stappen doorlopen. Lees hier hoe je de beste prijs voor jouw oude iPhone kunt vragen!

