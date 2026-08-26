Heeft je smart-tv geen updates meer? Dit kun je doen zónder een nieuwe te kopen

Heeft je smart-tv geen software-updates meer gekregen en worden apps daardoor steeds trager of onbruikbaar? Dan kun je eerst dit proberen.

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Is jouw smart-tv al wat ouder en ontvang je inmiddels al geen software-updates meer? Dan hoef je niet direct naar de winkel te rennen voor een nieuwe smart-tv. Er is namelijk een goedkopere optie om dit probleem op te lossen. En die oplossing is: een Apple TV 4K.

Met een Apple TV 4K kun je het slimme gedeelte van je televisie grotendeels overnemen. Je gebruikt je smart-tv dan eigenlijk alleen nog maar als een groot scherm, terwijl de Apple TV zorgt voor alle apps, streaming en updates.

Van smart-tv naar ‘dumb-tv’

Een smart-tv is in de basis natuurlijk gewoon een televisie met een ingebouwd besturingssysteem. Als de fabrikant na een paar jaar geen updates meer uitbrengt voor die smart-tv, wordt juist dat slimme gedeelte een probleem. Apps kunnen stoppen met werken, de interface kan traag worden en nieuwe functies verschijnen niet meer.

De oplossing is verrassend simpel: laat je tv alleen nog doen waar hij goed in is: beeld weergeven. Sluit een Apple TV 4K aan via HDMI en stel deze in als je belangrijkste apparaat voor streaming. Apple TV, Netflix en andere diensten gebruik je vervolgens via de Apple TV 4K in plaats van via de apps die op je smart-tv zelf staan.

Verwijder overbodige apps

Begin met het opruimen van je smart-tv. Verwijder apps die je niet gebruikt en die je ook niet van plan bent te gebruiken. Dat maakt de interface overzichtelijker en kan bovendien wat opslagruimte vrijmaken.

Je bent vervolgens niet meer afhankelijk van de ingebouwde app store en software-updates van je smart-tv. Nieuwe versies van streaming-apps en andere functies komen voortaan via Apple TV binnen. De afstandsbediening van je smart-tv heb je nu alleen nog maar nodig om de tv aan en uit te zetten.

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Je kunt er zelfs voor kiezen om de internetverbinding van je televisie te verbreken. Je smart-tv hoeft namelijk niet online te zijn als je een Apple TV gebruikt voor het streamen. Verbreek de wifi-verbinding van de tv of koppel de netwerkkabel los. Vervolgens sluit je de Apple TV aan op internet en laat je die al het slimme werk doen.

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