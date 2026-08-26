iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max: wat worden de grootste verschillen?

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max lijken erg op elkaar, maar er zijn straks wel degelijk ook verschillen. Welke iPhone past het beste bij jou?

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iPhone 18 Pro vs 18 Pro Max

We moeten nog een paar weken wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar we weten in grote lijnen al wel wat we kunnen verwachten. Wil je alvast weten welke van de twee voor jou de beste keuze is? In deze vergelijking zetten we alle waarschijnlijke verschillen voor je op een rij.

Het scherm

Net als bij eerdere generaties draait het belangrijkste verschil waarschijnlijk om het formaat. De iPhone 18 Pro krijgt naar verwachting een 6,3-inch OLED-scherm, de iPhone 18 Pro Max een groter 6,9-inch scherm. Beide modellen krijgen vermoedelijk dezelfde schermtechnologie en verversingssnelheid.

Dat grotere scherm is vooral interessant als je veel video’s kijkt, foto’s bewerkt of games speelt. Daar staat tegenover dat de Pro een stuk handzamer is. Gebruik je jouw iPhone regelmatig met één hand, dan zul j het kleinere formaat waarschijnlijk wel kunnen waarderen.

De batterij

Het grotere formaat heeft nog een belangrijk voordeel: Apple kan een grotere batterij kwijt in de iPhone 18 Pro Max. Volgens recente geruchten krijgt de Pro een batterij van 4288 mAh, de Pro Max komt op 5321 mAh uit.

Dat verschil kan behoorlijk merkbaar zijn. De Pro Max is daardoor vooral interessant als je een lange batterijduur belangrijk vindt en liever niet iedere avond je iPhone aan de oplader legt.

De camera

Op cameragebied lijken de verschillen juist klein. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max krijgen naar verwachting drie 48-megapixelcamera’s aan de achterkant. Daarmee behoren beide toestellen tot de interessantste iPhones voor fotografie.

Toch is er een opvallend verschil in de geruchten: de iPhone 18 Pro Max krijgt mogelijk een variabele diafragma-opening. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen. Dat kan zorgen voor meer controle over belichting en scherptediepte. Voor de gemiddelde fotograaf zal dit waarschijnlijk geen reden zijn om automatisch voor de Max te kiezen, maar fanatieke fotografen hebben er zeker wel iets aan.

De prestaties

Wat de overige prestaties betreft, hoef je waarschijnlijk geen keuze te maken. Beide modellen krijgen vermoedelijk de A20 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen. De prestaties zullen daardoor vrijwel gelijk zijn. Ook voor Apple Intelligence hoef je dus niet specifiek voor de Pro Max te gaan.

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Conclusie

De keuze komt uiteindelijk vooral neer op formaat, batterijduur en camera. De iPhone 18 Pro is de betere keuze als je een krachtige iPhone wilt die relatief compact blijft. Je krijgt waarschijnlijk dezelfde chip, dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en vrijwel dezelfde camera-opstelling.

De iPhone 18 Pro Max is interessanter als je juist het grootste scherm en een langere batterijduur wilt. De mogelijke variabele diafragma-opening is daarbij een extra reden voor enthousiaste fotografen.

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