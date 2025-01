Goedkopere iPhone 16E komt binnenkort: dit wordt de prijs

Apple brengt binnenkort een nieuwe iPhone uit, die veel goedkoper wordt dan de iPhone 16. Dit is de verwachte prijs van de iPhone 16E!

iPhone 16E

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPhone SE. De huidige versie kwam uit in 2022 en het is de verwachting dat de nieuwe iPhone SE dit jaar verschijnt. Volgens geruchten kiest Apple voor een nieuwe benaming bij het toestel, want de telefoon wordt naar verluidt uitgebracht als de iPhone 16E. Dat betekent dat Apple afscheid neemt van de iPhone SE.

In plaats daarvan kiest het bedrijf ervoor om een goedkopere variant van de iPhone 16 uit te brengen. De iPhone 16E wordt minder geavanceerd dan de iPhone 16, zo heeft de telefoon vermoedelijk slechts één camera en ontbreekt het Dynamic Island. Op deze manier kan Apple de kosten van de telefoon drukken, waardoor de iPhone 16E een veel lagere prijs krijgt dan de iPhone 16.

Verwachte prijs

De iPhone SE 2022 is recent door Apple uit de verkoop gehaald, maar was verkrijgbaar voor 529 euro. Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de iPhone SE duurder wordt. Dat heeft te maken met alle nieuwe functies, het toestel wordt veel geavanceerder dan de huidige iPhone SE. Geruchten voorspellen daarom een prijsstijging van 40 tot 70 dollar bij de startprijs van de iPhone SE in de Verenigde Staten.

De iPhone 16E zal in Nederland en België in dat geval tussen de 569 euro en 599 euro kosten, mits Apple hier dezelfde prijsverhoging doorvoert. Dat is duurder dan de iPhone SE 2022, maar de prijs is nog steeds veel lager dan de iPhone 16. Voor het toptoestel betaal je op dit moment minimaal € 845,-. Vind je dat te duur? Dan kun je binnenkort dus ook voor de iPhone 16E kiezen.

Release van de iPhone 16E

Het is de verwachting dat de iPhone 16E draait op de A18-chip. Daarmee krijgt het toestel ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Met een prijs van maximaal 599 euro wordt de iPhone 16E de goedkoopste manier om Apple Intelligence in huis te halen. Andere nieuwe functies die naar de iPhone komen zijn Face ID, usb-c en mogelijk de actieknop. Apple stopt definitief met de thuisknop, die we bij de huidige iPhone SE wel nog zien.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 16E, want het toestel verschijnt naar verluidt dit voorjaar. Apple presenteert de goedkopere iPhone vermoedelijk in april, als ook de iPad Air 2025 aangekondigd wordt. Dan weten we ook zeker welke naam en prijs de iPhone 16E precies krijgt. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe telefoon? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16, zodat je nooit teveel betaalt: