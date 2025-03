De iPhone 16e is Apple’s nieuwste smartphone. Maar volgens gebruikers heeft de iPhone 16e een nogal vervelend probleem met het geluid.

iPhone 16e heeft een probleem met het geluid: dit is er aan de hand

De iPhone 16e (€ 684,-) is best een leuk toestel. Vooral als je nog helemaal geen iPhone hebt of niet al teveel uit wilt geven aan een nieuw toestel is de smartphone zeker een aanrader. Je hebt met deze iPhone de belangrijkste functies van Apple in een toestel voor een nette prijs.

Toch zijn er nu wat problemen opgedoken met Apple’s nieuwste smartphone. Zo is te lezen op onder andere Reddit en X dat audio die gestreamd wordt van een iPhone 16e naar een bluetooth-speaker soms stottert of wegvalt.

Gebruikers zeggen dat na een update naar iOS 18.3.2 het probleem nog niet opgelost is. Ook zijn sommige iPhone 16e-bezitters met dit geluidsprobleem naar de Apple Store gestapt voor een check. Daar hadden ze het toestel een reset gegeven en er waren verder geen problemen.

iOS 18.4 lost het audioprobleem op van de iPhone 16e

Er is gelukkig ook goed nieuws. Verschillende gebruikers geven aan dat het probleem is verdwenen nadat ze de publieke bèta van iOS 18.4 hebben geïnstalleerd. Deze versie van iOS lijkt het probleem met het geluid van de iPhone 16e op te lossen.

Je moet nog wel even wachten op de nieuwe iOS 18.4-update. Maar Apple heeft al wel aangegeven dat iOS 18.4 in april beschikbaar komt. Er is toen ook gezegd dat Apple Intelligence dan naar meer landen wordt uitgerold. Maar in Nederland en België is dat helaas nog niet het geval.

iPhone 16e kopen

