iPhone SE 4 verschijnt mogelijk in twee formaten: dit zijn ze

Apple werkt aan de iPhone SE 4, die volgens nieuwe geruchten mogelijk in twee formaten verschijnt. Zo klein én groot wordt de telefoon!

iPhone SE 4 in twee formaten

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPhone SE. De telefoon krijgt naar verluidt een grote update, want het toestel neemt het design van de iPhone 14 over. Dat betekent dat Apple definitief afscheid neemt van de thuisknop met Touch ID en de mute-schakelaar, die maken plaats voor Face ID en de actieknop. Nu blijkt dat Apple overweegt om de iPhone SE 4 in twee formaten uit te brengen.

Er zijn nieuwe dummy’s van de iPhone SE opgedoken, waardoor we een beter idee hebben van de afmetingen van het toestel. Opvallend is dat de dummy’s twee formaten hebben, dus we zien mogelijk ook een iPhone SE 4 Plus. De kleine dummy heeft een hoogte van 146,7 millimeter, breedte van 71,5 millimeter en diepte van 7,8 millimeter. Dat is exact hetzelfde formaat als de iPhone 14, maar er komt mogelijk dus ook een grotere variant.

iPhone SE 4 Plus onwaarschijnlijk

De iPhone SE 4 Plus heeft dezelfde formaten als de iPhone 14 Plus met een 6,7-inch display. Als de geruchten kloppen heb je bij de volgende iPhone SE de keuze uit een 6,1- en een 6,7-inch scherm. Dat is een grote stap, want de huidige generatie van de iPhone SE beschikt nog over een display van 4,7 inch. Toch is het allesbehalve zeker dat de iPhone SE 4 volgend jaar in twee uitvoeringen verschijnt.

Apple test vaker verschillende afmetingen bij nieuwe toestellen. Het is goed mogelijk dat de iPhone SE 4 Plus een optie was voor het bedrijf, maar in een later stadium toch is geschrapt. Er zijn verder vrijwel geen geruchten over opgedoken, waardoor de kans klein is dat de iPhone SE 4 in twee formaten verkrijgbaar is. In plaats daarvan kiest Apple waarschijnlijk voor de kleinere uitvoering met het 6,1-inch display.

Meer over de iPhone SE

Het is onzeker of de iPhone SE 4 in twee formaten verschijnt, maar de dummy’s bevestigen wel een aantal andere geruchten. Ze beschikken over één lens, waarschijnlijk dezelfde 48-megapixelcamera die we zien bij de iPhone 15. Bij de iPhone SE 2022 is dat nog en 12-megapixelcamera, dus je kunt met de nieuwe generatie veel scherpere foto’s en video’s maken.

Verder draait de iPhone SE 4 naar verluidt op de A18-chip, net als de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Met deze processor heeft de telefoon ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is goed nieuws, want zo hoef je niet meer de hoofdprijs te betalen om toegang te krijgen tot de nieuwste AI-functies. Het is de verwachting dat de iPhone SE 4 begin volgend jaar in één formaat verschijnt, mogelijk brengt Apple later alsnog een Plus-variant uit. Lees hier meer over de verwachtingen dan de iPhone SE 4!