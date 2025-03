Zoveel beter is de batterijduur van de 16e dan die van iPhone 16

Apple heeft het voor elkaar gekregen om de batterijduur van de iPhone 16e langer te maken dan die van de iPhone 16. Dit is hoe lang.

Zo goed is de batterijduur van de iPhone 16e

Met meer ruimte biedt voor de batterij dan zijn voorganger, zou je denken dat de batterijduur van de iPhone 16e een grote sprong voorwaarts zou maken ten opzichte van het laatste iPhone SE-model. En dat is ook zo. Maar de goedkoopste iPhone van 2025 slaagt er zelfs in om langer mee te gaan dan de standaard iPhone 16. En dat is een hele prestatie voor deze relatief goedkope iPhone.

Als je een lijst maakt van iPhones die de beste batterijduur hebben, zal de iPhone 16e er waarschijnlijk niet tussen staan. Toch steekt de nieuwe iPhone 16e gunstig af bij veel concurrerende smartphones in zijn prijsklasse. Dit moet je weten over de iPhone 16e en hoe lang hij meegaat als hij volledig is opgeladen.

Capaciteit van de batterij in de iPhone 16e

Het duurt altijd even voordat we weten wat de capaciteit van de batterij is bij nieuwe iPhones. Inmiddels weten we dat de batterij van de iPhone 16e een capaciteit heeft van 4321 mAh. Dat is flink wat meer dan de 2018 mAh van de iPhone SE 2022. Maar het is ook nog altijd heel wat meer dan de 3561 mAh van de iPhone 16.

Als we kijken naar de batterijduur die Apple opgeeft voor de iPhone 16e, dan komen we uit op 26 uur video afspelen. Dat is 4 uur langer dan wat Apple aangeeft voor de iPhone 16 (die haalt 22 uur). Dat is geen slechte score. Uit de praktijktest van Tom’s Guide die we tegenkwamen, blijkt ook dat de iPhone 16e een langere batterijduur heeft dan de iPhone 16. Al is het verschil hier wat minder groot.

In de test van Tom’s Guide kon op de iPhone 16e gemiddeld 12 uur en 41 minuten worden geïnternet en op de iPhone 16 zo’n 12 uur en 13 minuten. Tom’s Guide heeft de test twee keer uitgevoerd met een vergelijkbaar resultaat. In beide gevallen ging de iPhone 16e ongeveer een half uur langer mee dan de iPhone 16. Dit zijn de scores van vijf verschillende toestellen:

Schermgrootte Batterijcapaciteit Batterijduur iPhone 16e 6,1 inch 4321 mAh 12:41 uur iPhone 16 6,1 inch

3561 mAh 12:13 uur iPhone 16 Pro 6,3 inch 3582 mAh 14:07 uur iPhone 15 6,1 inch

3349 mAh 11:05 uur iPhone SE 2022 4,7 inch 2018 mAh 9:05 uur

Zie je de tabel niet? Bekijk dan hier de resultaten.

We kunnen er dus vanuit gaan dat de batterijduur van de iPhone 16e langer is dan die van de iPhone 16. Hoeveel precies, dat zal moeten blijken als er meer testen zijn uitgevoerd en de uitslagen naast elkaar worden gelegd.

iPhone 16e kopen?

