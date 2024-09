iPhone 16 display: steviger dan ooit (door het Ceramic Shield) 

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben de grootste schermen die we ooit bij een iPhone hebben gezien. Deze veranderingen heeft Apple nog meer doorgevoerd bij het display van de iPhone 16.

Grootste iPhones ooit

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2024 gepresenteerd en er zijn – letterlijk – grote veranderingen doorgevoerd. Het display van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max is een slag groter dan we bij eerdere iPhones zagen. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm, bij de iPhone 16 Pro Max is dat 6,9 inch. Dat is een verschil met voorgaande jaren, zo heeft de iPhone 15 Pro een 6,1-inch display en de iPhone 15 Pro Max een scherm van 6,7 inch.

Het is voor het eerst dat de Pro-modellen andere schermformaten hebben dan de ‘normale’ iPhones. Daardoor heeft de iPhone 16 Pro Max het grootste smartphone-scherm dat Apple ooit heeft uitgebracht. Net als vorig jaar zijn de schermranden weer dunner geworden, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben de dunste randen van alle Apple-producten. Dat is niet alles, want het scherm is ook nog eens veel steviger.

iPhone 16 heeft enorm stevig display

Apple gebruikt bij de iPhone 16 hetzelfde Super Retina XDR Display als bij de iPhone 15. De piekhelderheid is ook gelijk gebleven, die ligt bij alle modellen normaal op 1000 nits, 1600 nits bij HDR en 2000 nits bij buitenlicht. Wel nieuw is de ondersteuning van een schermhelderheid van slechts 1 nit, dat vooral een verschil maakt bij het scherm van de iPhone 16 Pro (Max). Het always-on scherm wordt vaker geüpdatet, maar vraagt minder van de accu.

Helaas moeten de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus het nog steeds zonder het always-on display doen. Bij de afwerking van de schermen heeft Apple een belangrijke verandering doorgevoerd, want bij de iPhone 16 is het Ceramic Shield veel sterker. Dat is de coating die Apple aanbrengt op het scherm, zodat het display minder gevoelig is voor beschadigingen. Het Ceramic Shield is 50 procent sterker dan bij de iPhone 15, waardoor het scherm van de iPhone 16 wel tegen een stootje kan.

Verder geen veranderingen

Verder heeft Apple geen grote aanpassingen gemaakt bij het scherm van de iPhone 16. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus hebben dezelfde schermafmetingen als de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. De kleinste iPhone beschikt over een 6,1-inch display, bij het Plus-model is dat een 6,7-inch scherm. Ook het Dynamic Island zien we dit jaar terug bij alle iPhones, daar is niks aan veranderd.

Met het nieuwe scherm is de iPhone 16 dus beter beschermd tegen krasjes en andere schade. Wil je meer weten over de nieuwe iPhones? Lees dan hier alles over de iPhone 16 (Plus) en bekijk hier de iPhone 16 Pro (Max). Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? Houd onze website dan goed in de gaten, want de voorverkoop begint morgen al. Bekijk hier waar je de iPhone 16 direct kunt halen, zodat je het toestel op vrijdag 20 september als eerste in huis hebt:

