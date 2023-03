Einde fysieke simkaart: iPhone 15 krijgt mogelijk alleen nog esim

Apple werkt naar verluidt aan een iPhone 15 zonder fysieke simkaart, waardoor de telefoon alleen nog maar esim ondersteunt. Hoe zit dit precies?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple schrapt de fysieke simkaart

De lancering van de iPhone 15-reeks komt dichterbij. Volgens de nieuwste geruchten is Apple nu van plan om de fysieke simkaart definitief te schrappen bij de iPhone 15. In plaats daarvan werkt de nieuwe iPhone alleen nog maar met esim, een digitale simkaart die je downloadt op je iPhone. Een digitale simkaart werkt verder hetzelfde als een fysieke simkaart.

Lees ook: Nieuwe foto’s iPhone 15 Pro gelekt: zo zien de nieuwe knoppen eruit

De iPhone 14-serie werd in de Verenigde Staten al uitgebracht zonder ondersteuning voor een fysieke simkaart, in plaats daarvan werkt de gehele iPhone 14-reeks met een esim. Apple is van plan om dit in meer landen te gaan doen, waaronder een aantal Europese landen. Waarom wil Apple de fysieke simkaart definitief schrappen?

Digitale simkaart is veiliger volgens Apple

De belangrijkste reden om over te stappen op een digitale simkaart is volgens Apple veiligheid. Zo’n digitale simkaart haal je immers niet zomaar uit je telefoon, waardoor je simkaart niet snel verwijderd kan worden als je iPhone bijvoorbeeld is gestolen. Een fysieke simkaart komt daarnaast soms via de post binnen en kan zoek raken, ook als je hem even uit je iPhone haalt. Esim heeft deze nadelen niet.

Je iPhone is eveneens beter bestand tegen water en stof als de opening voor de simkaart wordt weggehaald. Met het verwijderen van de fysieke simkaart komt bovendien ruimte vrij in de iPhone 15. Apple heeft die ruimte hard nodig voor de nieuwe trilmotoren, waarmee de nieuwe knoppen van de iPhone 15 werken. Deze knoppen druk je namelijk niet echt in, maar trillen als je ze aanraakt.

I believe the iPhone 15 will likely remove the SIM tray globally and here's why:



You know how the US iPhone 14 removed the SIM tray but left an empty plastic cover in its place?



Well, I'm fairly certain that this is how they'd be able to fit those 2 https://t.co/zTiSzZHrbo… pic.twitter.com/T3NPdTLSLS — Daniel (@ZONEofTECH) March 28, 2023

iPhone 15 ondersteunt meerdere esims

Reden genoeg dus voor Apple om de fysieke simkaart te schrappen uit de iPhone. Als je een iPhone XR of nieuwer hebt kan je nu al een esim aan je telefoon toevoegen. Er is dan ruimte voor één fysieke simkaart en één esim. Vanaf de iPhone 13 en nieuwer kan je twee digitale simkaarten toevoegen.

Lees ook: ‘iPhone 15 Pro krijgt nieuwe LiDAR-scanner’ (dit wordt er beter)

Bij de iPhone 15 wordt dit aantal waarschijnlijk uitgebreid naar maar liefst acht esims, waarvan er twee tegelijk actief kunnen zijn. Zo kan je bijvoorbeeld een simkaart voor je werk en je persoonlijke simkaart tegelijkertijd activeren. Het is dan dus niet meer mogelijk om je fysieke simkaart in de telefoon te steken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je fysieke simkaart wordt onbruikbaar bij de iPhone 15

Gebruik jij nog een fysieke simkaart, maar wil je wel overstappen naar de iPhone 15? Dan is het goed om te checken of jouw provider esim wel ondersteunt. In Nederland werkt een groot aantal providers al met esim, waardoor de kans groot is dat je makkelijk over kan stappen op een digitale simkaart.

Wil je weten of jouw provider esim ondersteunt? Apple heeft een pagina met een overzicht van alle mobiele aanbieders per land die mobiele abonnementen voor een esim aanbieden. In Nederland ondersteunen in ieder geval Vodafone, KPN en T-Mobile de digitale simkaart.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Het is nog even afwachten in welke Europese landen Apple de iPhone 15 zonder ondersteuning voor de fysieke simkaart uit gaat brengen. Volgens de geruchten komt de iPhone 15 met enkel esim in ieder geval naar Frankrijk. Of Nederland ook de iPhone 15 met esim krijgt is nog niet duidelijk.

Wil jij meer weten over de iPhone 15? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.