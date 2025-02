Deze iPhone kun je nu beter niet meer kopen (en dit is waarom)

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe telefoon te halen? Dan kun je één iPhone nu beter niet kopen. Om deze iPhone gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone kopen

Apple heeft een nieuwe iPhone aangekondigd! De iPhone 16e is een goedkopere uitvoering van de iPhone 16. Onder de motorkap zijn de verschillen klein, want de iPhone 16e draait op de nieuwe A18-chip. Daarmee gaat de telefoon nog jaren mee én heeft het toestel ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is een groot voordeel, waardoor je de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus nu beter niet meer kunt kopen.

Apple bracht de iPhone 15 (Plus) nog niet heel lang geleden uit. In 2023 werden de toestellen aangekondigd, maar ze zijn door de komst van Apple Intelligence nu al verouderd. Zowel de iPhone 15 als de iPhone 15 Plus draait op de A17-chip, die geen ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Ga je een nieuwe iPhone kopen? Kies dan niet meer voor de iPhone 15 of de iPhone 15 Plus, want je mist dan veel nieuwe features.

Nadelen iPhone 15 (Plus)

Het is een groot nadeel dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus geen ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. De toestellen zijn nog geen twee jaar uit, maar werken nu al niet meer met de nieuwste functies. De A17-chip heeft niet genoeg rekenkracht voor Apple Intelligence en de iPhone 15 (Plus) heeft slechts 6 GB aan werkgeheugen. Bij de nieuwere iPhone 16-serie beschikken alle toestellen over 8 GB RAM, waardoor je beter de iPhone 16(e) kunt kopen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe A18-chip is een belangrijk voordeel voor de goedkoopste iPhone van 2025. De iPhone 16e is verkrijgbaar voor een lagere prijs, maar wordt straks wél uitgebreid met Apple Intelligence. Het is de verwachting dat de iPhone 16e nog jarenlang nieuwe iOS-updates krijgt, net als de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max). Houd dat in gedachte als je een nieuwe iPhone gaat kopen, want het is zeker dat de iPhone 15 (Plus) niet zal werken met alle nieuwe AI-functies.

Goedkopere iPhone

Voor veel gebruikers is de lagere prijs van de iPhone 15 een belangrijke reden om voor de telefoon te kiezen. Daar is met de komst van de iPhone 16e verandering in gekomen. De officiële startprijs van de iPhone 16e is 719 euro in Nederland, terwijl je de iPhone 15 nu nog voor € 719,- haalt. Het prijsverschil is enorm klein, waardoor je net zo goed de iPhone 16e kunt kopen.

Je haalt dan Apple’s telefoon met de nieuwste processor in huis. Bij de iPhone 15 is dat niet het geval en loop je veel functies mis. De iPhone 16e moet het wel zonder een aantal features doen, zo ontbreekt het Dynamic Island en heeft het toestel één 48-megapixelcamera. Vind je dat een probleem? Dan kun je beter voor de iPhone 16 kiezen, die je nu voor € 789,- krijgt. Zo weet je zeker dat je telefoon nog jaren meegaat én met de nieuwste iOS-functies werkt!