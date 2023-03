Nieuwe foto’s iPhone 15 Pro gelekt: zo zien de nieuwe knoppen eruit

Op nieuwe gelekte foto’s van de iPhone 15 Pro zijn de vernieuwde knoppen van de telefoon te zien. Bekijk de foto’s van de iPhone 15 Pro hier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe foto’s iPhone 15 Pro gelekt

Een aantal weken geleden lekten de eerste foto’s van de iPhone 15 uit. De foto’s hebben tot nu toe vooral bevestigd wat we al eerder wisten: de gehele iPhone 15-serie krijgt het Dynamic Island. Verder krijgt krijgt de iPhone 15 Pro (Max) dunnere schermranden. Ook werd door de foto’s duidelijk dat de iPhone 15 eindelijk een usb-c-aansluiting krijgt.

Lees ook: Getest: passen de iPhone 14-hoesjes wel op de nieuwe iPhone 15?

Er zijn nu opnieuw foto’s gelekt van de iPhone 15, dit keer van de iPhone 15 Pro. Op de foto’s is de zijkant van de nieuwe iPhone te zien. Eerder gingen al geruchten dat de iPhone 15 Pro vernieuwde knoppen zal krijgen en die geruchten lijken nu bevestigd te worden.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Nieuwe iPhones krijgen vernieuwde knoppen

Volgens de foto’s krijgt de iPhone 15 Pro één grote volumeknop. De huidige iPhones hebben twee volumeknoppen: een knop om het volume hoger te zetten en een knop om het volume te dempen.

De vernieuwde volumeknop van de iPhone 15 Pro werkt bovendien anders dan we gewend zijn, want de knop trilt nu als je hem ‘indrukt’. Dit wordt ook wel Haptic Touch genoemd. De iPhone 15 Pro Max krijgt waarschijnlijk een soortgelijke knop.

Opvallend is dat ook de mute-schakelaar in een knop is veranderd. Met deze schakelaar kan je de iPhone op stil zetten. Waar dit dus voorheen een schakelaar was, wordt dit bij de iPhone 15 Pro (Max) een knop. Handig, want in de huidige schakelaar komt nogal makkelijk stof en ander vuil terecht. Met de nieuwe knop is dit probleem verholpen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone heeft geen fysieke knoppen meer

Het is de verwachting dat de mute-knop eveneens met Haptic Touch werkt, net als de volumeknop. De iPhone 15 Pro (Max) is dan de eerste iPhone zonder fysieke knoppen. In plaats daarvan krijgt de nieuwe iPhone dus knoppen die trillen als je ze ‘indrukt’. Daardoor voelt het wel alsof je de knoppen indrukt, terwijl dat in realiteit niet zo is.

Lees ook: ‘iPhone 15 Pro krijgt nieuwe LiDAR-scanner’ (dit wordt er beter)

De iPhone 15 Pro (Max) gebruikt speciale trilmotors om je het gevoel te geven dat je de knop indrukt. Dit deed Apple ook al bij de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. En je ziet het ook bij de trackpad van onder andere de MacBook Air 2022. Door het verwijderen van de fysieke knoppen is de iPhone nóg beter beschermd tegen water en stof.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!