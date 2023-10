Wéér iPhone 15-probleem: gebruikers klagen over inbranden

Het piept en kraakt bij de nieuwe iPhone 15 (Pro). Eerder waren er klachten over oververhitting, verkleuring van het titanium frame en meer. Nu melden meerdere iPhone 15 Pro-gebruikers dat ze last hebben van inbranden.

iPhone 15 inbranden

Inbranden is een fenomeen waarbij een deel van het scherm permanent een ‘spookbeeld’ laat zien van iets dat eerder op het scherm stond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je lang naar dezelfde app kijkt, of als je een statisch beeld op je scherm hebt.

In de afgelopen jaren hoorden we er bij de iPhone geen klachten over, maar bij het oled-scherm van de iPhone 15 Pro lijkt er een risico te zijn op inbranden. Op verschillende fora – waaronder die van Apple Support, Reddit en MacRumors – klagen meerdere iPhone 15 Pro-gebruikers over een permanente verkleuring op het schermpaneel.

Spookbeeld

‘Ik heb mijn iPhone 15 Pro Max op de releasedag gekregen en ik ben er tot nu toe gek op’, schrijft een gebruiker op Reddit. ‘Maar na een paar nachten merkte ik iets te zien wat op een spookbeeld leek. Bij nadere inspectie is het zeker inbranden.’

Bij een donkergrijs beeld op een lage helderheid zou het inbranden goed te zien zijn. Hierboven staan de twee foto’s die de Reddit-gebruiker op het forum meestuurde. Bij de afbeelding links lijkt het er volgens de gebruiker erger dan het is. Het tweede beeld is volgens hem een betere weergave van hoe het er met het blote oog uitziet.

Volgens de Reddit-gebruiker kwam het probleem voor bij normaal gebruik, zoals surfen op het web en video’s bekijken. ‘Het lijkt erop dat het beginscherm het meest bijdraagt, maar ik zie ook de miniatuur van een YouTube-video die ik had bekeken, wat vreemd is.’

Meer klachten

De gebruiker is niet alleen, want in de thread reageren meerdere iPhone-gebruikers dat ze ook last hebben van het probleem – vaak wel in mindere mate. Ook op het forum van Apple Support deelt iemand een foto van een iPhone 15 Pro Max die ernstige tekenen vertoont van inbranden. ‘Wauw! Het is twee weken geleden. Dit is de slechtste telefoon ooit uitgebracht door Apple’. Ook op MacRumors deelt een gebruiker een foto van een iPhone 15 Pro met een zeer opvallende burn-in.

Dat oled-schermen zó snel tekenen van inbranden vertonen is ongebruikelijk. Met allerlei technieken wordt inbranden voorkomen, zoals het verspringen van pixels zodat ze af en toe uitgeschakeld worden. Hierdoor is inbranden sinds de iPhone X eigenlijk nooit een issue geweest.

Bij de iPhone 15 lijkt het dus wel een ding te zijn. Heb je ook te maken met dit probleem? Breng vooral een bezoekje aan de Apple Store of neem contact op met Apple Support. De kans is groot dat Apple het scherm voor je vervangt, of dat je zelfs een nieuw toestel krijgt.

iPhone 15 problemen

Het inbranden van de iPhone 15 is niet het enige probleem waar gebruikers mee kampen. Er zijn ook klachten over krakend geluid in de speaker, vingervlekken op het titanium frame, stofdeeltjes in de cameralens en oververhitting.

Heb jij ook last van inbranden of andere problemen met je iPhone 15? Laat het ons weten in de reacties! Bekijk ook onze iPhone 15 review.