Oververhitting bij de iPhone 15 Pro (Max): zo lost Apple het probleem op

Heb jij ook last van oververhitting bij de iPhone 15 Pro (Max)? Dan is er goed nieuws, want Apple heeft eindelijk een oplossing voor het probleem!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hitteprobleem bij de iPhone 15 Pro (Max)

Sinds vorige week duiken er veel klachten op over oververhitting bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Er werden verschillende oorzaken voor het probleem genoemd, waaronder de nieuwe behuizing van de telefoon. Apple heeft bij de iPhone 15 Pro (Max) namelijk voor het eerst gekozen voor titanium, in plaats van een roestvrij stalen behuizing. Dat zou mogelijk voor warmteproblemen zorgen bij de iPhone.

Lees ook: iPhone 15 hoesjes: dit zijn de leukste opties op dit moment

Inmiddels heeft Apple zelf erkend dat de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max te maken hebben met oververhitting. Het bedrijf benadrukt dat het hitteprobleem niet wordt veroorzaakt door de nieuwe titanium behuizing. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het om een probleem met de software gaat. Het lijkt er nu op dat er een einde komt aan het warmteprobleem, want Apple heeft de oplossing onthuld.

Zo lost Apple het warmteprobleem op

In een verklaring stelt Apple dat het gebruikelijk is als een nieuwe iPhone tijdens de eerste paar dagen warmer wordt dan normaal. Dat komt doordat iOS op de achtergrond alle foto’s, zoekopdrachten en nog veel meer doorzoekt. Hierdoor voert je nieuwe iPhone op de achtergrond dus zware taken uit, wat leidt tot een warmere telefoon. Apple geeft nu toe dat dit bij de iPhone 15 voor oververhitting zorgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens het bedrijf zit er in iOS 17 namelijk een bug, waardoor de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) veel te warm worden. Het is opvallend dat Apple ook de reguliere iPhone 15 noemt, want de klachten gaan voornamelijk over de Pro-modellen van dit jaar. Nu het duidelijk is dat het om een probleem in iOS 17 gaat, werkt Apple aan een update om oververhitting bij de iPhone 15 op te lossen.

De hogere temperaturen bij de iPhone 15 komen vooral voor bij het gebruiken van een aantal apps van derden. Deze apps zorgen door de bug voor overbelasting bij de CPU van de iPhone 15, met oververhitting als gevolg. Volgens Apple gaat het in ieder geval om apps als Uber en Instagram. Apple werkt nu samen met de ontwikkelaars van deze bedrijven om de problemen op te lossen in een update.

Geen gevaar door oververhitting bij iPhone 15

Het is nog niet bekend wanneer deze update uitgebracht zal worden, maar dat duurt vermoedelijk niet lang meer. Eerder bracht Apple al iOS 17.0.1 en iOS 17.0.2 uit. Hierin werd een bug die voor problemen zorgde bij het overstappen van een oude naar een nieuwe iPhone opgelost. In iOS 17.0.3 verhelpt Apple waarschijnlijk de oververhitting bij de iPhone 15, die update verschijnt hopelijk deze week.

Lees ook: Niet schrikken: de iPhone 15 Pro Max is heel makkelijk te breken

Je hoeft je tot die tijd gelukkig geen zorgen te maken over het warmteprobleem bij de iPhone 15. In iOS zijn verschillende systemen ingebouwd, waarmee onderdelen van de iPhone worden beschermd bij hogere temperaturen. Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat de iPhone 15 blijvende schade oploopt door de oververhitting. Wil je meer weten over de nieuwe telefoons? Lees dan hier onze reviews over de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max).

Wil je op de hoogte blijven van al het iPhone 15-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.