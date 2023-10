Je moet je iPhone 15 niet te hard zetten (en dit is waarom)

Het blijkt geen goed idee te zijn om het geluid van je iPhone 15 te hard te zetten. In dit artikel lees je waarom dat zo is.

Zet het geluid van je iPhone 15 niet te hard

Als je je afvraagt waarom je dit niet moet doen, heb je het mogelijk nog niet geprobeerd. Maar het kan ook zijn dat de reden waarom je dit niet moet doen, gewoon niet op jouw iPhone van toepassing is.

De reden is namelijk dat er meerdere gebruikers zijn die klagen over krakende speakers in de iPhone 15. En dan vooral wanneer het geluid hard wordt gezet. Een goed idee dus om dat even uit te proberen.

Meldingen van meerere gebruikers

TikTok-gebruiker MilesAboveTech geeft aan dat hij inmiddels een derde iPhone 15 Pro Max heeft, omdat de eerst twee toestellen last hadden van het speaker-probleem. Het probleem doet zich volgens hem voor wanneer hij het volume op 80 procent of hoger zet, tijdens het afspelen van muziek of video’s.

Maar ook op Apple-fora, Reddit en andere sites maken gebruikers melding over het iPhone 15 geluid probleem. Zo zegt iemand dat hij ook bij telefoongesprekken last heeft van een krakende speaker en dan met name de bovenste luidspreker.

Reddit-gebruiker WallStreetKernel zegt: “Mijn 15 Pro Max doet hetzelfde: het is niet erg merkbaar bij muziek, maar wel merkbaar bij spraak, vooral als de audiokwaliteit niet geweldig is”. Het probleem lijkt bij alle versies van de iPhone 15 voor te komen.

Relatief veel problemen met de iPhone 15

De iPhone 15-modellen blijken relatief veel problemen te hebben. Zo zijn er exemplaren die veel te heet worden, het titanium-frame van de Pro-modellen blijkt te verkleuren, er zit af en toe stof onder de cameralens en de nfc-chip van sommige modellen blijkt niet bestand tegen de draadloze oplader van BMW’s.

Het hitteprobleem gaat Apple binnenkort verhelpen met een software-update. Hopelijk is het ook mogelijk om het iPhone 15 geluid probleem op die manier op te lossen. Of dat zo is, is op dit moment helaas nog niet duidelijk. Zo gauw er meer duidelijkheid is, lees je het natuurlijk direct op iphoned.

