Nieuwe iMac met M6-chip: sneller, maar verder heel vertrouwd

Apple heeft de nieuwe iMac 2026 aangekondigd! En op het eerste gezicht lijkt er niet heel veel anders. Toch zit er één belangrijke verbetering in de kleurrijke computer.

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iMac 2026: vertrouwd uiterlijk, nieuwe chip

Het heeft even geduurd, maar Apple heeft eindelijk een nieuwe iMac uitgebracht. De vorige versie verscheen in 2024 en nu twee jaar later, is het tijd voor een opvolger. Verwacht alleen geen grote veranderingen, want de iMac 2026 lijkt aan de buitenkant veel op zijn voorganger.

Het bekende dunne ontwerp is gebleven en ook het kleurrijke uiterlijk verandert niet. De grootste vernieuwing zit namelijk aan de binnenkant. Apple heeft de M4-chip uit 2024 vervangen door de gloednieuwe M6-chip.

Dit is er nieuw aan de iMac 2026

De M6-chip is het belangrijkste verschil met de vorige iMac. Deze nieuwere processor zorgt voor meer rekenkracht, waardoor de computer beter uit de voeten kan met zwaardere taken. Denk aan het bewerken van foto’s, video’s en het gebruiken van meerdere programma’s tegelijk.

Verder blijft Apple trouw aan het bekende recept. Je krijgt opnieuw een 24-inch Retina-scherm met een scherpe 4,5K-resolutie. Ook de 12-megapixelcamera met Middelpunt (Center Stage) is weer aanwezig. Die zorgt ervoor dat je tijdens videogesprekken netjes in beeld blijft, zelfs als je beweegt. Een nieuwe feature is nog wel bluetooth 6, waarmee het zoeken van accessoires nauwkeuriger en makkelijker wordt.

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iMac 2024 vs iMac 2026

Heb je al een iMac uit 2024? Dan is er weinig reden om meteen naar de winkel te rennen. Het ontwerp, het scherm en de andere vertrouwde functies zijn immers hetzelfde gebleven. Alleen de chip heeft een flinke opfrisbeurt gekregen.

Heb je een nog oudere iMac? Dan is de versie uit 2026 een interessante optie. De iMac 2026 is behoorlijk sneller dan de iMac 2023 met een M3-chip. Heb je nog een iMac 2021 met M1? Dan is het misschien nu de tijd om te upgraden!

iMac 2026 kopen

Je kunt de iMac 2026 op 28 oktober om 18.10 uur bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 6 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.