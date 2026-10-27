Scherm van de iPhone Duo heeft grote problemen – en dat bevestigt Apple nu

De iPhone Duo ligt nog maar net in de winkels, maar de eerste problemen zijn al opgedoken. Apple heeft nu bevestigd dat er inderdaad iets mis is.

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Apple bevestigt problemen met iPhone Duo

De iPhone Duo is nog maar een paar dagen verkrijgbaar, maar niet iedereen is blij met zijn nieuwe toestel. Verschillende gebruikers melden dat het binnenste scherm van de vouwbare iPhone gebarsten is.

Gebruikers met een beschadigd scherm vertellen dat ze een krakend geluid hoorden tijdens het openvouwen van de iPhone Duo. Kort daarna verscheen er een flinke barst langs de vouwlijn in het midden van het scherm. Bij sommige gebruikers ontstond er ook een witte vlek of traden er andere schermproblemen op.

Inmiddels heeft Apple bevestigd dat het probleem bestaat. Volgens het bedrijf gaat het om een klein aantal toestellen.

Scheuren ontstaan bij het scharnier

Opvallend is dat de schade bij veel getroffen iPhones op dezelfde plek ontstaat. De scheuren verschijnen meestal aan de onderkant van het binnenste scherm, precies langs het scharnier waarmee je de telefoon open- en dichtklapt.

Reparatiewebsite iFixit heeft de iPhone Duo inmiddels uit elkaar gehaald en verschillende mogelijke oorzaken gevonden. Zo zou een ondersteunend onderdeel in het scharnier mogelijk niet goed terugschuiven. Daardoor kan het scherm beschadigd raken. Of dit daadwerkelijk de oorzaak is, blijft voorlopig onduidelijk.

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Wat als jouw iPhone Duo kapotgaat?

Heb jij een iPhone Duo met scheuren in het scherm? Dan kun je bij Apple terecht voor een vervangend toestel. Sommige gebruikers hebben al een nieuwe iPhone Duo gekregen in de Apple Store.

Er zit wel een addertje onder het gras, want de voorraad is beperkt. Daardoor moeten sommige gebruikers wat langer wachten op een vervangend exemplaar.

Gelukkig komt het probleem voor bij slechts een zeer klein aantal iPhone Duo’s. Dus als je van plan bent om de vouwbare iPhone te kopen hoef je je niet meteen zorgen te maken. Check dan voor de beste prijzen de aanbieders hieronder!

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.