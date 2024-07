iOS 18 maakt een einde aan widgets, maar niet zoals je denkt

Gebruik je nog widgets in de oude stijl van voor iOS 14? Dan hebben we slecht nieuws, want in iOS 18 komt daar een einde aan. Dit moet je weten.

Oude widgets van iOS 13 en vroeger

De widgets in iOS 17 zijn redelijk geavanceerd. Ze zijn interactief, hebben verschillende groottes en kunnen overal op je thuisscherm geplaatst worden. Dat was niet altijd zo. In iOS 13 en eerder waren er ook al widgets, maar deze waren veel Spartaanser. Bovendien kon je ze alleen in de zogeheten ‘Vandaag’-weergave kwijt – dat is het scherm dat verschijnt als vanaf je eerste homescreen naar links gaat.

Ook vandaag de dag zijn er nog best wat apps die alleen deze oude vorm van widgets ondersteunen. Je herkent ze eraan dat ze altijd helemaal onderaan op je Widget-scherm links staan en bovendien een iets ander uiterlijk hebben.

Widgets verdwijnen in iOS 18

In de nieuwste bèta van iOS 18 is er nu iets opvallends ontdekt. De oude widgets zijn weg, en kunnen ook niet meer toegevoegd worden. Voortaan is alleen het nieuwe type widgets nog toegestaan.

Heb jij nog widgets van de oude stempel? Heel misschien bestaat voor de app in kwestie al een nieuwe widget die je alleen nog moet toevoegen. Houd je vinger hiervoor een poosje op een lege plek op het Widget-scherm en tik op het plusje boven. Zoek hier naar de app waarvan je een nieuwe widget wilt toevoegen.

Is die widget er niet? Mogelijk gaat het dan om een oude app. Heeft de ontwikkelaar eventueel al een compleet nieuwe versie uitgebracht die je weer uit de App Store moet installeren? Als dit niet het geval is, heb je met iOS 18 straks maar twee opties: 1) de ontwikkelaar vragen of hij niet van plan is om een nieuwe widget te gaan bouwen, of 2) op zoek gaan naar een alternatieve app die een soortgelijke widget heeft.

Meer nieuws in iOS 18

Naast deze modernisering van de widgets krijgt iOS 18 een hoop andere features. Zo kun je je je thuisscherm nog meer aan je wensen aanpassen, krijgt de Foto’s-app een complete make-over en vieren een heleboel AI-functies hun introductie met de lancering van Apple Intelligence.

