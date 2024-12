iOS 18.2: deze iPhone-features brengt Apple wél naar de EU

Apple heeft iOS 18.2 uitgebracht, maar veel features zijn niet beschikbaar in de Europese Unie. Deze functies komen wél naar je iPhone.

iOS 18.2

Het is weer tijd voor een update! Na meerdere testversies heeft Apple op woensdag 11 december eindelijk de definitieve versie van iOS 18.2 uitgerold. Vooral voor gebruikers buiten de Europese Unie gaat het om een grote update, want daar zijn verschillende onderdelen van Apple Intelligence eindelijk beschikbaar. In Nederland en België moeten we het helaas zonder deze functies doen, waardoor iOS 18.2 een relatief kleine update is. Wij zetten alle veranderingen voor je onder elkaar!

1. Cameraregelaar van de iPhone 16

Apple voert drie veranderingen door bij de cameraregelaar van de iPhone 16. Met de nieuwe knop is het nu mogelijk om de focus en belichting vast te zetten. Druk je de cameraregelaar vaak twee keer in? Vanaf iOS 18.2 bepaal je zelf hoeveel tijd er tussen de eerste en tweede keer drukken moet zitten. Daarnaast is het mogelijk om de Camera-app direct te openen met de cameraregelaar, ook als het scherm van de iPhone 16 niet aan staat.

2. Zoek mijn-app

De AirTag heeft er een nieuwe functie bij vanaf iOS 18.2, want het is mogelijk om de locatie van de tracker tijdelijk te delen via een link. Dat is vooral handig als je de AirTag verloren bent, met de link kunnen bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen je gemakkelijker helpen met zoeken. Apple heeft al aangekondigd daarvoor samen te zullen werken met verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Lufthansa.

3. Maximaal volume instellen

Met iOS 18.2 heeft Apple een compleet nieuwe functie naar de iPhone gebracht, want het is voor het eerst mogelijk om een maximaal volume in te stellen. Door een limiet in te stellen wordt het volume van de audio beperkt als je bijvoorbeeld nummers afspeelt of films kijkt. De limiet heeft geen invloed op telefoongesprekken, wekkers of beltonen. Benieuwd hoe je een volumebegrenzing toevoegt? Dat gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Horen en voelen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Volumebegrenzing’; Zet de schakelaar achter ‘Maximaal volume beperken’ aan; Bepaal tot slot de maximumlimiet van het volume.

4. Volumebalk is terug

Met iOS 16 verwijderde Apple een handige functie van het vergrendelscherm van de iPhone, want de volumebalk is niet meer zichtbaar als je audio afspeelt. Daar brengt Apple met iOS 18.2 verandering in, je kunt de volumeregeling dan weer inschakelen. De balk verschijnt automatisch in de mediaspeler als je bijvoorbeeld naar muziek op Spotify of Apple Music luistert. Je schakelt de volumeregeling in onder ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Audio en visueel > Toon altijd volumeregeling’.

5. Veranderingen in de Foto’s-app

Apple past de Foto’s-app weer aan in iOS 18.2. Je hoeft bij het afspelen van video’s niet meer op het scherm te tikken om de volledige weergave te activeren. Ook kun je uitschakelen dat video’s automatisch herhaald afspelen. Sinds iOS 18 houdt de fotobibliotheek daarnaast voor het eerst je activiteit bij, maar dit kun je uitschakelen in de nieuwste iOS-versie. Lees hier meer over de veranderingen in de Foto’s-app.

6. Meer over iOS 18.2

Apple voert met iOS 18.2 vooral kleine veranderingen en verbeteringen door op je iPhone. Ben je benieuwd welke aanpassingen er nog meer naar je smartphone komen? Dit verandert er nog meer na het installeren van de update:

De dictafoon kan meerdere audiobestanden combineren bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max;

Verwijderen van standaardapps als de App Store, Berichten, Camera, Foto’s en Safari;

Aanpassen van standaardapps om mee te bellen en om berichten mee te versturen;

Snelkoppeling in het Bedieningspaneel voor tekstopdrachten van Siri;

Het exporteren en importeren van de geschiedenis in Safari;

Categorieën markeren als favoriet in de Podcasts-app;

Uitgebreidere manier van zoeken naar genres, stemmingen, acteurs en decennia in de Apple Music- en Apple TV-app.

Release van iOS 18.2

Apple heeft iOS 18.2 inmiddels uitgebreid, waardoor de update voor iedereen beschikbaar is. Is jouw iPhone nog niet bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie? Open dan ‘Instellingen’ op je iPhone en ga naar ‘Algemeen > Software-update’. Kies daar voor ‘Werk nu bij’, zodra iOS 18.2 verschijnt. Heb je nu geen tijd om bij te werken? Tik in dat geval op ‘Werk vannacht bij’, je iPhone wordt dan automatisch bijgewerkt in de nacht.

Zie je de update niet? Dan is de kans groot dat iOS 18.2 al is geïnstalleerd op je iPhone. Als dat niet het geval is heeft jouw iPhone mogelijk geen ondersteuning voor iOS 18. Alleen de iPhone XR en nieuwer werken met de nieuwste softwareversie.