Google Maps haalt Waze rechts in met deze nieuwe CarPlay-functie

Ben jij ook nog steeds in dubio wat nou de beste navigatie-app voor CarPlay is? Met deze nieuwe CarPlay-functie haalt Google Maps in ieder geval Waze in.

Nieuwe CarPlay-functie Google Maps

De zoekreus blijft hard aan de weg timmeren om Google Maps de allerbeste navigatie-app te maken. Apple-fans zweren dan wel bij Kaarten, maar feit is wel dat Google Maps de populairste navigatie-app wereldwijd is. Maar Maps heeft een concurrent uit eigen huis. Waze – ook eigendom van de zoekreus – gebruikt hetzelfde kaartmateriaal van Google, maar vult dit aan met nuttige informatie die gebruikers melden. Op die manier verschijnen files, flitsers of ongelukken supersnel in de app. Maps had dan wel een soortgelijke functie, maar deze werkte dan juist weer niet in CarPlay. Tot nu.

Update Google Maps CarPlay

Sinds kort heeft Google aan de server-kant een functie geactiveerd om ook vanuit CarPlay verkeersincidenten te kunnen melden. Dat kunnen bijvoorbeeld ongelukken, wegwerkzaamheden of flitsers zijn. Omdat het op de servers van Google zelf is aangepast, hoef je niet eens naar de App Store te sprinten om de update binnen te halen.

Heb je de functie onverwacht nog niet? Wacht dan eventjes af – hij wordt geleidelijk uitgerold en verschijnt vanzelf in jouw app.

Meld verkeersgegevens aan Maps

Om iets aan Maps te melden, hoef je tijdens de navigatie maar op de knop met het driehoekje (een ‘gevaar’-bord) te tikken. Vervolgens kun je de volgende verkeersomstandigheden delen.

Botsing

Vertraging

Wegwerkzaamheden

Rijstrook afgesloten

Stilstaand voertuig

Voorwerp op de weg

Flitser

In feite werkt het dus net als bij Waze. Deze navigatiedienst had zo’n functie al een aantal jaar.

Overigens heeft Maps recent ook een functie toegevoegd om altijd een snelheidsmeter op basis van GPS in beeld te hebben in CarPlay. Op die manier kun je dus nog beter je snelheid in de gaten houden en loop je geen risico om geflitst te worden.

Wil je meer weten over de navigatiediensten? We heben de verschillen tussen Waze en Google Maps al op een rij gezet.