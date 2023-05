‘iOS 17: Wallet en Gezondheid worden stukken beter’ (dit is waarom)

Volgens geruchten worden de Wallet-app en de Gezondheid-app in iOS 17 stukken beter. Wij vertellen je wat deze vernieuwingen zijn en hoe de nieuwe apps eruit komen te zien!

Nieuwe Wallet en Gezondheid-app in iOS 17

Naar verluidt neemt Apple in iOS 17 een aantal apps op de schop, waaronder de Wallet en de Gezondheid-app. Vorige week voorspelde de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman al dat de Wallet een grote update krijgt in iOS 17. Daar is nu dus ook de Gezondheid-app bijgekomen.

Welke nieuwe functies precies naar de apps komen was nog niet duidelijk, maar nu zijn de eerste iOS 17-concepten van Twittergebruiker analyst941 opgedoken. Door deze concepten hebben we een idee wat we (misschien) kunnen verwachten van de nieuwe apps.

Wallet krijgt verschillende categorieën

Op de eerste concepten is te zien dat de Wallet voornamelijk overzichtelijker wordt. De app krijgt in iOS 17 een nieuwe menubalk onderin het scherm. In dit menu staan verschillende categorieën, zoals betaalkaarten, sleutels en ID-kaarten. Op die manier moet het makkelijker worden om een pas snel te vinden. Nu moet je nog scrollen tussen al je kaarten, maar dat is met de menubalk niet meer nodig.

Ook wordt er in de vernieuwde Wallet-app onderscheid gemaakt tussen kaarten en pasjes. Hierdoor staan je betaalpassen straks in een ander tabblad dan bijvoorbeeld toegangskaartjes of winkelpasjes. Zo vind je al jouw pasjes in iOS 17 straks veel sneller terug.

Gezondheid-app wordt veel duidelijker in iOS 17

Naast de Wallet-app krijgt ook de app Gezondheid een grote update in iOS 17. Op de eerste concepten is te zien dat Gezondheid veel duidelijker is geworden in de nieuwe iOS-versie. Waar je nu nog alle gezondheidsgegevens onder elkaar ziet staan in de app, vind je in iOS 17 alle gegevens in tegels naast elkaar. Zo kun je veel meer gezondheidsgegevens in één keer raadplegen.

Volgens de geruchten verandert niet de complete Gezondheid-app van Apple. Alleen het tabblad met het overzicht van alle gegevens wordt aangepast. De opties ‘Delen’ en ‘Gegevens’ blijven wel hetzelfde in iOS 17.

Meer nieuws in iOS 17: vergrendelscherm delen

In iOS 17 worden bovendien een aantal (kleine) functies toegevoegd aan het vergrendelscherm van je iPhone. Het is straks mogelijk om jouw gepersonaliseerde vergrendelscherm te delen met vrienden. Zo kan je makkelijk een vergrendelscherm importeren dat je tof vindt, zonder het zelf na te moeten maken. Dit is al mogelijk bij de wijzerplaten van de Apple Watch en kan straks dus ook met je iPhone.

Daarnaast staan de verschillende vergrendelschermen in iOS 17 niet meer naast elkaar, maar vind je ze terug in een raster. Zo zie je straks meer dan negen ontwerpen tegelijk en kan je scrollen om een andere indeling te kiezen. Apple focust in iOS 17 dus voornamelijk op het overzichtelijker maken van verschillende functies.

Nieuwe iOS-update verschijnt in september

Volgens de geruchten krijgen sommige apps (waaronder Wallet en Gezondheid) in iOS 17 een compleet nieuwe ontwerp. De update wordt zeer waarschijnlijk aangekondigd op 5 juni en is dan in september te installeren op alle iPhones die ondersteuning bieden. Ben je benieuwd of je iOS 17 op jouw iPhone kan installeren? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

