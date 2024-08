In een nieuwe update heeft Google Maps twee van zijn functies weggehaald om de app overzichtelijker te maken. Dit is er anders.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps is twee functies kwijt: dit is er anders

Google Maps heeft in de nieuwste update een aantal zaken omgegooid. In de vorige versie had je vijf tabbladen: Verkennen, Gaan, Opgeslagen, Bijdragen en Updates. Sinds de nieuwste update zijn twee van deze tabbladen verdwenen. Dit zijn de tabbladen Updates en Gaan.

Dat juist deze tabbladen nu weg zijn is niet zo heel vreemd als je wel eens hebt gekeken hebt wat erop te vinden was. Op het tabblad Updates vond je aanpassingen die andere gebruikers hadden gemaakt bij locaties, zoals nieuwe openingstijden of als er een nieuwe tentoonstelling te zien was. Maar deze gegevens zie je ook wanneer je een locatie hebt geopend. En op het tabblad ‘Gaan’ stonden routes naar plaatsen die je vaker bezocht hebt.

De tabbladen die nu nog over zijn bestaan uit ‘Verkennen’, ‘Opgeslagen’ en ‘Bijdragen’. De verdwenen functies zijn nog steeds terug te vinden in de Google Maps-app, maar dan op het tabblad ‘Opgeslagen’. Hier vind je de tabbladen ‘Meldingen’ en ‘Berichten’ waarop de gegevens te vinden zijn.

Als je op jouw iPhone nog steeds vijf tabbladen in Google Maps hebt, dan is de app niet bijgewerkt. Soms duurt het eventjes voordat je iPhone of iPad de updates zelf binnenhaalt als je de automatisch update-functie aan hebt staan. Het is dan sneller om zelf even de app op je iPhone bij te werken.

Open de ‘App Store’ en tik rechtsboven op je profielfoto;

Plaats je vinger op je naam (onder ‘Account’) en sleep het venster naar beneden. Doe dit tot het laad-icoontje verschijnt;

Til je vinger op, scrol naar beneden en tik op ‘Werk alle bij’;

Soms kan het ook helpen om de app geforceerd af te sluiten. Dit doe je door van onderaan het scherm naar boven vegen en dan je app uit het scherm te vegen. Heb je een iPhone met touch ID? Dan druk je twee keer snel op de Touch-knop en veeg je vervolgens de app uit het scherm.