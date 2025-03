Zoveel stroom verbruikt een HomePod (mini) – en dit betaal je

Een HomePod of HomePod mini moet je altijd met de stekker in het stopcontact laten zitten. Maar hoeveel stroom verbruikt een HomePod (mini) eigenlijk?

Zoveel stroom verbruikt een HomePod (mini)

De HomePod (€ 329,-) en de HomePod mini (€ 99,-) zijn eigenlijk altijd aan het luisteren naar spraakopdrachten. Dat is handig, want zo kun je makkelijk wat muziek opzetten of even het weer checken door even door je huis te roepen. Dat betekent wel dat de speaker altijd aan de stroom moet blijven hangen.

Dat heeft natuurlijk wel een nadeel, want de Homepod verbruikt hierdoor altijd wel wat stroom. Maar hoeveel dat is ligt er nog helemaal aan hoe je de HomePod (mini) gebruikt. Om het totale stroomverbruik van een HomePod (mini) per jaar te berekenen, gaan we uit van een gemiddelde gebruiker die de speaker zo’n twee uur per dag gebruikt.

Wanneer je de HomePod (mini) dan twee uur per dag gebruikt, blijft er 22 uur per dag over waarin hij in standby staat. Dat levert voor de HomePod 2023 de volgende gegevens op:

365 dagen per jaar;

2 uur per dag afspelen;

22 uur stand-by;

8,28 watt tijdens afspelen, 50% volume (volgens dit milieurapport van Apple);

1,04 watt in stand-by.

En voor de HomePod mini

365 dagen per jaar;

2 uur per dag afspelen;

22 uur stand-by;

1,28 watt tijdens afspelen, 50% volume (volgens dit milieurapport van Apple);

0,71 watt in stand-by.

Het stroomverbruik van de HomePod 2023 ziet er daarmee als volgt uit:

365 x 2 x 8,28 = 6044,4 Wh (wattuur) tijdens afspelen;

365 x 22 x 1,04 = 8351,2 Wh tijdens stand-by

Totaal komt de hoeveelheid stroom die de HomePod 2023 in één jaar verbruikt dan uit op: 6044,4 + 8351,1 = 14395,6 Wh. De stroomprijs is op dit moment gemiddeld zo’n 0,27 euro per kWh (maart 2025). Let op: deze prijs varieert regelmatig.

Dat betekent dat je voor een HomePod 2023 per jaar zo’n 3,89 euro kwijt bent aan stroom.

Het stroomverbruik van de HomePod mini is als volgt:

365 x 2 x 1,28 = 934,4 Wh (wattuur) tijdens afspelen;

365 x 22 x 0,71 = 5701,3 Wh tijdens stand-by

Totaal komt het stroomverbruik van één jaar met de HomePod mini dan uit op: 934,4 + 5701,3 = 6635,7 Wh. Met een stroomprijs van 0,27 euro per kWh ben je dan 1,79 euro per jaar kwijt aan stroom kwijt.

Let op: de eerste generatie HomePod was nooit officieel te koop in Nederland en die verbruikt ook ietsjes meer. Daar zijn de stroomkosten bij die slimme speaker ook wat hoger.