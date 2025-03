Jammer: deze Apple-diensten zijn (nog) niet beschikbaar in Nederland

Apple heeft ontzettend veel verschillende diensten, maar in Nederland kunnen we ze helaas lang niet allemaal gebruiken. Deze diensten ontbreken hier!

Apple-diensten

In Nederland (en België) moeten we vaak langer wachten op nieuwe diensten en producten van Apple. Zo kwamen fietsroutes hier pas veel later beschikbaar in Apple Kaarten en wachten we nog steeds op de Apple Vision Pro. Dat is lang niet alles, want er is een aantal belangrijke diensten nog steeds niet te gebruiken in Nederland en België. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Apple Intelligence

Bij de WWDC 2024 kondigde het bedrijf Apple Intelligence aan, maar de nieuwe techniek is nog (lang) niet beschikbaar in Nederland en België. Het is een groot gemis, omdat vrijwel alle applicaties worden uitgebreid met Apple Intelligence. De software brengt veel nieuwe functies naar je iPhone, iPad en Mac, maar zijn hier nog niet te gebruiken. Lees hier meer over Apple Intelligence.

2. Apple Card

Gebruikers in de Verenigde Staten hebben meer opties bij Apple Pay, want zij kunnen een Apple Card aanvragen. Dit is Apple’s eigen creditcard, die je kunt gebruiken in winkels waar ook Apple Pay wordt geaccepteerd. De kaart heeft verschillende voordelen, zo ontvang je een deel van het aankoopbedrag terug als je betaalt met de Apple Card. De dienst is voorlopig niet beschikbaar in Nederland en België, de kans is klein dat de Apple Card op korte termijn buiten de Verenigde Staten te gebruiken is.

3. Apple News

Apple News werd in 2019 al gelanceerd voor de iPhone, iPad en Mac in de Verenigde Staten. Bij Apple’s eigen nieuwsdienst zie je een verzameling van publicaties van verschillende nieuwssites, magazines en tijdschriften. In Nederland en België was alleen de widget van Apple News te gebruiken, maar die werd begin 2024 zonder aankondiging verwijderd. Sindsdien kun je Apple News niet gebruiken in Nederland en België. Het lijkt er niet op dat de Apple-dienst hier snel beschikbaar komt.

4. Apple Fitness Plus

Een aantal jaar geleden bracht Apple een eigen fitness-app uit. Met Apple Fitness Plus is het mogelijk om work-outs te volgen, die je vervolgens op je iPad, iPhone en Apple TV kan kijken. Apple Fitness Plus is inmiddels uitgebracht in maar liefst 21 landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. Jammer genoeg is Apple Fitness Plus nooit officieel uitgebracht in Nederland of België, maar daar komt in de toekomst mogelijk verandering in.

Deze diensten ontbreken hier nog

In Nederland en België moeten we dus vier grote Apple-diensten missen, maar dat is nog lang niet alles. Er zijn veel meer functies die hier ontbreken. Denk aan meldingen in de Weer-app, het openbaar vervoer in de Kaarten-app en een Nederlandse versie van Siri op de Apple Watch. Ook het Nederlandse toetsenbord op de Apple Watch (Ultra) ontbreekt vooralsnog. Het is nog afwachten of Apple deze functies op de planning heeft staan voor Nederland en België.

Het is in ieder geval goed mogelijk dat Apple op de achtergrond werkt aan het uitbrengen van meer diensten in Nederland en België. Zo is Tap to Pay sinds een tijd eindelijk beschikbaar in Nederland en lijkt de kans groot dat de Apple Vision Pro uiteindelijk hier verkrijgbaar is. Ook Apple Intelligence komt vroeg of laat beschikbaar in het Nederlands, al duurt dat nog wel even. Bij Apple News, Apple Fitness Plus en de Apple Card is dat een heel ander verhaal, want die diensten komen waarschijnlijk niet naar Nederland en België.