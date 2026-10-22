Met de komst van iOS 27.2 krijgt de iPhone een functie die jarenlang ondenkbaar was. Maar niet elke iPhone gaat deze functie krijgen.

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iOS 27.2 brengt een héle bijzondere functie naar de iPhone (en dat was lang ondenkbaar)

Een Apple Pencil kon je tot nu toe alleen gebruiken op een iPad, maar daar komt binnenkort verandering in. Met iOS 27.2 krijgt namelijk voor het eerst een iPhone ondersteuning voor de Apple Pencil. En dat is best bijzonder!

Het gaat om de iPhone Duo, de eerste opvouwbare iPhone van Apple. Die verschijnt op vrijdag 23 oktober en krijgt kort daarna al een belangrijke nieuwe functie. Dankzij iOS 27.2 kun je dan een Apple Pencil gebruiken om bijvoorbeeld aantekeningen te maken, te tekenen of iets op het scherm aan te wijzen.

Dat werkt zowel op het grote scherm aan de binnenkant als op het kleinere scherm aan de buitenkant. Vooral op het uitgevouwen scherm komt de Apple Pencil natuurlijk goed van pas.

Apple Pencil op iPhone: eerder dan verwacht

Apple vertelde bij de aankondiging van de iPhone Duo in september al dat ondersteuning voor de Apple Pencil later dit jaar zou verschijnen. Veel mensen gingen daarom uit van december, maar zo lang hoeven we waarschijnlijk niet te wachten.

Apple Pencil support is with iOS 27.2 btw



iOS 27.2 RC rolled out Monday, and it works pic.twitter.com/tt3QQbjkZv — Max Weinbach (@mweinbach) October 21, 2026

Volgens Apple-kenner Max Weinbach werkt de Apple Pencil namelijk al met de nieuwste testversie van iOS 27.2. De definitieve update wordt rond maandag 26 oktober verwacht. Dat is slechts drie dagen nadat de iPhone Duo in de winkels verschijnt.

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Er zijn wel wat kanttekeningen, want niet iedere Apple Pencil werkt met de iPhone Duo. Je hebt specifiek de Apple Pencil met usb-c nodig. De Apple Pencil Pro en andere uitvoeringen worden niet ondersteund.

Heb je een gewone iPhone? Dan verandert er helaas niets. De ondersteuning voor de Apple Pencil is alleen bedoeld voor de opvouwbare iPhone Duo.

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