iOS 27.2 brengt een héle bijzondere functie naar de iPhone (en dat was lang ondenkbaar)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
22 oktober 2026, 19:46
2 min leestijd
iOS 27.2 brengt een héle bijzondere functie naar de iPhone (en dat was lang ondenkbaar)

Met de komst van iOS 27.2 krijgt de iPhone een functie die jarenlang ondenkbaar was. Maar niet elke iPhone gaat deze functie krijgen.

Lees verder na de advertentie.

iOS 27.2 brengt een héle bijzondere functie naar de iPhone (en dat was lang ondenkbaar)

Een Apple Pencil kon je tot nu toe alleen gebruiken op een iPad, maar daar komt binnenkort verandering in. Met iOS 27.2 krijgt namelijk voor het eerst een iPhone ondersteuning voor de Apple Pencil. En dat is best bijzonder!

apple pencil in hand

Het gaat om de iPhone Duo, de eerste opvouwbare iPhone van Apple. Die verschijnt op vrijdag 23 oktober en krijgt kort daarna al een belangrijke nieuwe functie. Dankzij iOS 27.2 kun je dan een Apple Pencil gebruiken om bijvoorbeeld aantekeningen te maken, te tekenen of iets op het scherm aan te wijzen.

Dat werkt zowel op het grote scherm aan de binnenkant als op het kleinere scherm aan de buitenkant. Vooral op het uitgevouwen scherm komt de Apple Pencil natuurlijk goed van pas.

Apple Pencil op iPhone: eerder dan verwacht

Apple vertelde bij de aankondiging van de iPhone Duo in september al dat ondersteuning voor de Apple Pencil later dit jaar zou verschijnen. Veel mensen gingen daarom uit van december, maar zo lang hoeven we waarschijnlijk niet te wachten.

Volgens Apple-kenner Max Weinbach werkt de Apple Pencil namelijk al met de nieuwste testversie van iOS 27.2. De definitieve update wordt rond maandag 26 oktober verwacht. Dat is slechts drie dagen nadat de iPhone Duo in de winkels verschijnt.

Er zijn wel wat kanttekeningen, want niet iedere Apple Pencil werkt met de iPhone Duo. Je hebt specifiek de Apple Pencil met usb-c nodig. De Apple Pencil Pro en andere uitvoeringen worden niet ondersteund.

Heb je een gewone iPhone? Dan verandert er helaas niets. De ondersteuning voor de Apple Pencil is alleen bedoeld voor de opvouwbare iPhone Duo.

Wil je niets missen van alle nieuwe functies voor de iPhone en iPhone Duo? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je altijd op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone Duo

Bekijk ook

iPhone Duo ligt officieel in de winkels: zó bespaar je nu al honderden euro’s

iPhone Duo ligt officieel in de winkels: zó bespaar je nu al honderden euro’s

22 oktober 2026

Review round-up: iPhone Duo heeft veel voordelen (én een groot nadeel)

Review round-up: iPhone Duo heeft veel voordelen (én een groot nadeel)

Gisteren 0:03

Dit zijn de zes iPhones die in 2027 verschijnen

Dit zijn de zes iPhones die in 2027 verschijnen

21 oktober 2026

Apple beperkt verkoop iPhone Duo: aan deze regel moeten kopers zich houden

Apple beperkt verkoop iPhone Duo: aan deze regel moeten kopers zich houden

21 oktober 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone Duo
Apple iPhone Duo

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren