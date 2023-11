iDeal verdwijnt – dit is er aan de hand

Betaaldienst iDeal is eigenlijk niet meer weg te denken, maar toch is dat precies wat er gaat gebeuren: iDeal verdwijnt (en dit moet je weten).

iDeal verdwijnt

Wanneer je online iets afrekent, doe je dat regelmatig met iDeal, een veilige betaalmethode die gekoppeld is aan je bankrekening. Daarom is het bijna niet voor te stellen dat iDeal er over een tijdje niet meer is.

Het feit dat iDeal verdwijnt, betekent natuurlijk niet dat je dan niet meer gemakkelijk online kunt betalen vanaf je bankrekening. Er komt namelijk een betaaldienst voor in de plaats en die heet Wero.

iDeal verdwijnt, Wero verschijnt

Het is overigens geen verrassing dat iDeal verdwijnt, want er wordt al een hele tijd gewerkt aan een overname door European Payments Initiative (EPI). iDeal wordt de basis voor een nieuw Europees betalingssysteem en digitale portemonnee, maar dan onder de naam Wero.

EPI is overigens een samenwerking tussen verschillende Europese banken en betalingsinstellingen uit Europa. Op de officiële website lees je daar meer over. Onder andere ABN Amro, ING en Rabobank doen mee en zijn ook aandeelhouders.

Wero verschijnt pas in 2025

Het nieuws dat iDeal verdwijnt en Wero verschijnt was al in april bekend, maar het moest nog worden goedgekeurd. Dat is nu gebeurd, net als de overname van het Luxemburgse betaalbedrijf Payconiq. EPI wil met de overnames een uniforme betaalstandaard introduceren voor de Europese markt.

Wero zal eerst in België, Frankrijk en Duitsland worden uitgerold. Daarna volgt Nederland en de rest van Europa. Voorlopig verandert er dus nog niets, want het duurt nog tot 2025 voordat iDeal verdwijnt. Tot die tijd kun je de online betaaldienst dus nog gewoon gebruiken.

