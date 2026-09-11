Helaas: deze iPhones, iPads en Macs krijgen de volgende Apple-update níét

De belangrijkste updates van 2026 verschijnen binnenkort, maar niet iedereen kan ze installeren. Deze iPhones, iPads, Macs én Apple Watches krijgen de grote Apple-update in 2026 niet!

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Er komt een reeks grote software-updates aan! Op maandag 14 september 2026 brengt Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar uit. Die dag kun je iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 én watchOS 27 installeren. Met de updates komen veel nieuwe functies naar alle Apple-apparaten, maar dat geldt helaas niet voor alle toestellen. Ben je benieuwd of jij de Apple-update straks kunt installeren? Deze apparaten van Apple hebben géén ondersteuning voor de nieuwe softwareversies:

iPhone

iPhone XR en eerder

iPad

Apple Watch

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Mac

Apple TV

Dit jaar vallen geen iPhones af bij iOS 27. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 26 kunnen bijwerken naar iOS 27. Goed nieuws dus voor gebruikers met een iPhone, maar bij alle andere Apple-apparaten is het tegenovergestelde waar. Apple schrapt in 2026 maar liefst vijftien apparaten bij het uitbrengen van de nieuwe softwareversies. Die toestellen blijven hangen op de grote updates van vorig jaar en krijgen geen nieuwe functies meer.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Apple Intelligence

Het belangrijkste onderdeel van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 én watchOS 27 is zonder twijfel Apple Intelligence. De slimme techniek van het bedrijf komt naar meer applicaties, waardoor je Apple-apparaten er meer functies bij krijgen. Zo kun je eenvoudiger foto’s bewerken met behulp van Apple Intelligence en kun je simpelweg opdrachten invoeren in de Agenda-app. Apple Intelligence moet het gebruik van alle standaardapps op je iPhone, iPad en Mac veel gemakkelijker maken.

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Daar speelt Siri een belangrijke rol bij, want Apple verandert de stemassistent naar Siri AI in iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27. De vernieuwde versie van Siri functioneert als een volwaardige stemassistent en reageert op al je vragen en opdrachten. In 2026 krijgt Siri daarom voor het eerst een eigen applicatie op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Die app komt niet meteen met de grote Apple-updates beschikbaar in 2026, Apple heeft de Nederlandse versie van Siri AI uitgesteld naar een later moment.

Verder focust Apple met alle nieuwe softwareversies vooral op het verbeteren van de bestaande functies. Dat is ook wel nodig, want in 2025 voerde het bedrijf grote veranderingen door bij vrijwel alle besturingssystemen. Het heeft veel tijd nodig om alle nieuwe functies efficiënter en sneller te laten werken, maar dat is in iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 eindelijk het geval. Je Apple-apparaten voelen daardoor weer wat sneller aan na het installeren van de Apple-updates.

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Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je alle Apple-apparaten zo snel mogelijk bijwerken? Houd de Instellingen-app op alle toestelen dan goed in de gaten op maandag 14 september om 19.00 uur, want vanaf dat moment kun je iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27 installeren. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!