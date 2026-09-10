De iPhone 18 Pro en Pro Max komen in vier verschillende kleuren. En twee daarvan zijn dit jaar écht wel mooi.

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iPhone 18 Pro (Max) heeft 4 bijzondere kleuren: zo zien ze eruit

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn officieel aangekondigd. Naast allerlei vernieuwingen aan de binnenkant heeft Apple ze ook weer een paar nieuwe kleurtjes gegeven. Dit jaar kun je kiezen uit vier verschillende uitvoeringen. Apple brengt de nieuwste Pro-modellen uit in zwart, zilver, lichtblauw en (bordeaux)-rood. Vooral de laatste twee springen dit jaar in het oog.

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iPhone 18 Pro met abonnement

Zwart is terug

We beginnen met de meest gewilde kleur: zwart. De iPhone 18 Pro en Pro Max zijn weer verkrijgbaar in een donkere uitvoering. Dat is fijn voor mensen die niet zitten te wachten op een opvallende telefoon. Zwart is rustig, strak en past eigenlijk overal bij.

Zilver blijft vertrouwd

Ook zilver is weer van de partij. Apple gebruikt deze kleur al jaren bij verschillende iPhones en ook bij de iPhone 18 Pro-serie kun je er opnieuw voor kiezen. Het is een lichte en neutrale optie. Wie zijn telefoon graag onopvallend houdt, maar zwart niet mooi vindt, heeft dus nog een alternatief.

Gletsjer zorgt voor een frisse kleur

Dan wordt het wat interessanter. Apple noemt de derde uitvoering ‘gletsjer’ (of ‘glacier’). Op afbeeldingen van Apple heeft deze versie een lichte, blauwachtige uitstraling. Daarmee is hij een net wat kleurrijker dan zwart en zilver, zonder dat de kleur heel fel wordt. Het is dus een middenweg voor wie iets anders wil.

Bordeauxrood springt eruit

De opvallendste nieuwkomer is rood. Apple noemt deze kleur zelf ‘bordeauxrood’ en hij is helemaal nieuw voor de iPhone 18 Pro-serie. Het gaat om een donkere rode tint, die duidelijk anders oogt dan de lichtere kleuren in het rijtje. Daarmee heeft de iPhone 18 Pro (net als de oranje iPhone 17 Pro) een kleur die meteen opvalt.

Je hebt dit jaar dus vier duidelijke keuzes: zwart en zilver voor een rustige uitstraling, glacier voor een lichtere kleur en bordeauxrood als je juist iets opvallenders wilt. Alle vier de kleuren zijn beschikbaar voor zowel de iPhone 18 Pro als de grotere iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro (Max) prijzen

De iPhone 18 Pro kost 1479 euro en de iPhone 18 Pro Max kost 1629 euro. Dit is met 256 GB opslag. Voor meer opslag ga je natuurlijk meer betalen.

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Wil je zeker weten dat je de iPhone 18 Pro (Max) als een van de eerste in huis hebt? Dan moet je er op tijd bij zijn. Bekijk daarom hieronder waar je de iPhone 18 Pro (Max) straks kunt pre-orderen. Kies je voor een abonnement dan ben je vaak goedkoper uit dan met een los toestel.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

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