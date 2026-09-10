Apple heeft de Watch Ultra 4 uitgebracht met een paar flinke upgrades. Dit zijn de functies die hem écht interessant maken.

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Apple Watch Ultra 4 is uit – en voor deze 3 functies wil je direct overstappen

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 officieel aangekondigd en de smartwatch heeft een paar flinke upgrades gekregen. Vooral de langere batterijduur en nieuwe functies voor sport en gezondheid zijn leuke verbeteringen.

Je kunt de Apple Watch Ultra 4 nu alvast bestellen. Vanaf vrijdag 18 september is het horloge verkrijgbaar. Wil je de Apple Watch Ultra 4 als een van de eerste in huis hebben? De smartwatch is te pre-orderen bij onderstaande winkels.

Apple Watch Ultra 4

Weet je nog niet zeker of je de Apple Watch Ultra 4 de aanschaf waard is? Hieronder vertellen we je wat de drie belangrijkste, nieuwe functies zijn.

1. De batterij gaat langer mee

Apple heeft bij de Apple Watch Ultra 4 de batterij een flinke upgrade gegeven. Het is natuurlijk niet fijn als je Apple Watch steeds aan de oplader moet. Bij de Ultra 4 hoef je daar nu nog minder vaak aan te denken.

De batterij gaat bij normaal gebruik tot 50 uur mee (dat was 42 uur bij de Apple Watch Ultra 3). Zet je de energiebesparingsmodus aan, dan loopt dat op tot 84 uur. Ook het opladen gaat sneller, want na een kwartier aan de lader kun je de Watch volgens Apple weer tot 18 uur gebruiken.

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Voor lange work-outs buiten is er ook de nieuwe modus Verlengde Work-out. Daarmee gaat de batterij tot 25 uur mee met gps en hartslagmeting aan. Voor echt lange tochten is er Max. Verlengde Work-out, waarmee je tot 45 uur kunt sporten met elke seconde een gps-meting.

2. Je ziet wat je lichaam die dag aankan

Een opvallende nieuwe functie heet ‘Gereedheid’. Je Apple Watch geeft je iedere dag een score van 0 tot 10 met een advies. Zo krijg je makkelijker een beeld van hoeveel inspanning je lichaam die dag aankan.

Voor die score kijkt de Watch onder meer naar je recente activiteit, trainingsbelasting, vitale functies en slaapscore. De score kan gedurende de dag veranderen als er nieuwe informatie binnenkomt.

3. Stappen worden nauwkeuriger bijgehouden

Ook de stappenteller heeft een flinke update gekregen. Apple gebruikt nieuwe algoritmes en de S11-chip om je stappen en afgelegde afstand nauwkeuriger bij te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor wandelen en hardlopen op een loopband. Volgens Apple heeft de Ultra 4 daardoor de nauwkeurigste stappenteller van alle smartwatches.

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