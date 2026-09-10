De nieuwe Apple AirPods 5 komen eraan (zo heb je ze het snelste in huis)

De nieuwe Apple AirPods 5 zijn officieel aangekondigd en zijn nu te bestellen. Wil je ze als een van de eersten in huis hebben? Wij houden hier bij waar je de AirPods 5 als eerste kunt bestellen.

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Nieuwe Apple AirPods 5 aangekondigd: dit moet je weten

Apple heeft de nieuwe AirPods 5 officieel aangekondigd. De vijfde generatie van de draadloze oordopjes krijgt een vernieuwde multiport-akoestische architectuur en een nieuwe generatie Adaptive EQ, waardoor het geluid voller en gedetailleerder moet klinken. Ook is de actieve ruisonderdrukking (ANC) flink verbeterd: de AirPods 5 kunnen tot 50 procent meer omgevingsgeluid wegfilteren dan de AirPods 4 met ANC.

Daarnaast is de Transparantiemodus natuurlijker geworden en kunnen de oordopjes met Adaptive Audio automatisch schakelen tussen ANC en Transparantie. Ook Conversation Awareness is aanwezig, waarbij het volume automatisch wordt verlaagd wanneer je begint te praten.

Beide uitvoeringen van de AirPods 5 beschikken over ANC, waarbij het verschil vooral in de oplaadcase zit. De duurdere versie heeft een draadloze oplaadcase, ondersteunt opladen met een Apple Watch- of Qi-lader en krijgt bovendien volumebediening via de steel.

De batterijduur komt bij deze uitvoering uit op maximaal vijf uur met ANC ingeschakeld, terwijl je met de case tot 22 uur luistert. Verder ondersteunen de AirPods 5 Gepersonaliseerde ruimtelijke audio, Siri-functies en Live vertaling via Apple Intelligence. De oordopjes zijn bovendien beter bestand tegen stof, zweet en water.

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Hier bestel je de Apple AirPods 5

Wil je de nieuwe AirPods 5 zo snel mogelijk in huis hebben? Dan hoef je niet lang te wachten: je kunt ze direct bestellen. De AirPods 5 zijn verkrijgbaar vanaf 149 euro, terwijl de versie met draadloze oplaadcase 169 euro kost. De eerste exemplaren worden vanaf 18 september 2026 geleverd.

AirPods 5