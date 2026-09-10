Heb je het iPhone 18-event van Apple gemist? Geen nood! Wij laten zien waar je het event op je gemak terug kunt kijken.

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iPhone Duo-event terugkijken: hier zie je alle aankondigingen van Apple

Het grote Apple-event van september zit erop. Heb je de presentatie gemist, of wil je alles nog eens rustig bekijken? Hier kun je het iPhone Duo-event terugkijken en lees je meteen wat Apple allemaal heeft aangekondigd.

iPhone Duo-event terugkijken

Apple hield het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september. De presentatie duurde ongeveer 1 uur en 17 minuten en is inmiddels ook terug te kijken. Dat kan via de speciale Apple Events-pagina, via de Apple TV-app of gewoon via YouTube.

Dit presenteerde Apple tijdens het iPhone-event van 2026

Tijdens de presentatie liet Apple meerdere nieuwe producten zien. De grootste verrassing was natuurlijk de iPhone Duo. Deze iPhone heeft een vouwbaar ontwerp met een 5,4-inch scherm aan de buitenkant en een groot 7,6-inch scherm wanneer je hem openklapt. Daarmee is het de eerste vouwbare iPhone van Apple.

Verder zijn zowel de iPhone 18 Pro als iPhone 18 Pro Max aangekondigd. Beide toestellen hebben de nieuwe A20 Pro-chip, een kleiner Dynamic Island en een 48-megapixel hoofdcamera met een variabel diafragma. De toestellen verschijnen in vier kleuren: zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood.

Wil je de iPhone 18 Pro zo snel mogelijk in huis hebben? Dan moet je hem wel op tijd bestellen. Check daarvoor de onderstaande aanbieders. Als je een abonnement neemt heb je de iPhone vaak nog wat goedkoper.

iPhone 17 Pro met abonnement

Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4

Ook voor je pols was er nieuws. Apple presenteerde de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Beide krijgen het nieuwe systeem om je gezondheid beter in de gaten te houden en de S11-chip. De Ultra 4 heeft daarnaast een langere batterijduur en is vooral bedoeld voor sporters en avonturiers. Meer weten? Dan moet je het iPhone-event even terugkijken.

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Apple Watch Series 12

Nieuwe versie van de AirPods

Tot slot heeft Apple ook de AirPods 5 uit de doeken gedaan en actieve ruisonderdrukking zit er voortaan standaard op. Bij de AirPods 4 moest je daar nog extra voor betalen.

Wel kun je bij de AirPods 5 kiezen voor een luxere oplaadcase met draadloos opladen. Die versie kost twintig euro meer dan het instapmodel. Je krijgt dan ook touch-bediening op de oortjes, waarmee je bijvoorbeeld eenvoudig het volume harder of zachter zet. En een speakertje in het oplaaddoosje.

De AirPods 5 zijn te koop vanaf 149 euro. Wil jij de AirPods 5 aanschaffen? Check dan onderstaande aanbieders!

AirPods 5