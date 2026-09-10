watchOS 27 release: op deze datum komen veel nieuwe functies naar je Apple Watch

Apple heeft de release van watchOS 27 aangekondigd! Op deze datum krijgt je Apple Watch er veel nieuwe functies bij.

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watchOS 27

Er komt een grote update voor de Apple Watch aan! Apple heeft op woensdag 9 september niet alleen de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2026 aangekondigd, maar ook de releasedatum van een aantal grote software-updates bevestigd. Dit jaar zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27 de belangrijkste nieuwe softwareversies van Apple. We hoeven niet lang te wachten op de updates, want ze verschijnen al op maandag 14 september om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Die avond brengt Apple alle grote software-updates van het jaar in één keer uit. Je kunt je iPhone, iPad en Apple Watch dus op hetzelfde moment updaten. Met watchOS 27 komen veel nieuwe functies naar je Apple Watch, waaronder een nieuw tikgebaar en meer suggesties voor de Slimme Stapel. Helaas geldt dat niet voor alle Apple Watches, want watchOS 27 komt naar slechts zes uitvoeringen van de Apple Watch.

6 Apple Watches

Bij de onthulling van watchOS 27 vielen niet alleen de nieuwe functies op, ook de ondersteunde modellen waren verrassend. Slechts zes Apple Watches hebben ondersteuning voor de grootste watchOS-update van het jaar. Dat zijn de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE 3 en nieuwer. Slecht nieuws dus als je een oudere Apple Watch hebt, want deze toestellen vallen dit jaar af bij watchOS 27:

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Deze Apple Watches hebben nu wel nog ondersteuning voor watchOS 26, maar kunnen op 14 september niet meer bijwerken naar de volgende softwareversie. Dat betekent dat de toestellen blijven hangen op watchOS 26 en geen nieuwe functies meer krijgen. Apple voorziet eerdere Apple Watches wél nog van beveiligingsupdates, dus je hoeft je geen zorgen te maken over de beveiliging van je smartwatch. Voor nieuwe functies moet je helaas een nieuwere Apple Watch aanschaffen.

Meer over watchOS 27

Heeft jouw Apple Watch ondersteuning voor watchOS 27? In dat geval krijg je er binnenkort veel nieuwe functies bij, want watchOS 27 is een relatief grote update. Functies die direct beschikbaar komen in Nederland en België zijn een vernieuwde grid-weergave, een completere Zoek mijn-app en een nieuw gebaar voor de Slimme stapel. Daarnaast wordt het bijhouden van de menstruatiecyclus uitgebreid in watchOS 27.

Siri AI vormt de belangrijkste verbetering in watchOS 27, maar die functie is uitgesteld in Nederland en België. Het is nog niet bekend wanneer de vernieuwde versie van Siri beschikbaar komt in de Europese Unie, dat duurt vermoedelijk nog wel even. Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor watchOS 27? Bekijk dan hier waar je de nieuwste Apple Watches van 2026 het voordeligst in huis haalt, zodat je direct aan de slag kunt met alle nieuwe functies:

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4