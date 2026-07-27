Na de Apple Watch en Vision Pro komt Apple met een slimme bril. De onthulling staat volgens geruchten zelfs al gepland.

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Apple komt met een slimme bril (en dit is wanneer)

Apple werkt aan zijn eerste slimme bril. Volgens geruchten wil het bedrijf de bril in juni 2027 laten zien tijdens WWDC. De verkoop begint naar verwachting pas aan het einde van dat jaar.

De slimme bril van Meta en Ray-Ban

Apple gaat extra op privacy letten

Een bril met ingebouwde camera’s is leuk, maar zorgt ook voor veel kritiek. Mensen voelen zich bijvoorbeeld bekeken wanneer iemand zo’n bril draagt en vinden het niet fijn om ‘stiekem’ gefilmd te worden. Apple wil daar wat aan doen.

Volgens Apple-kenner Mark Gurman test het bedrijf verschillende nieuwe functies voor de hardware en software. Die moeten de privacy van gebruikers en mensen in hun omgeving beter beschermen. Wat Apple precies van plan is, is nog niet bekend.

Wel of geen camera’s voor Apple’s slimme bril

Apple heeft meerdere uitvoeringen van de slimme bril getest. Zo dacht het bedrijf na over een versie met camera’s die alleen worden gebruikt voor slimme AI-functies. Met deze versie van de bril kun je dus geen foto’s en video’s maken.

Muziek luisteren, bellen en meer

De slimme bril krijgt waarschijnlijk ook luidsprekers en microfoons. Daarmee zou je dan naar muziek kunnen luisteren en telefoongesprekken voeren. Siri kan bovendien binnenkomende meldingen voorlezen.

Deze mogelijkheden lijken op de functies van de slimme Ray-Ban-brillen van Meta. Maar Apple wil zich vooral onderscheiden door meer nadruk te leggen op privacy.

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Wanneer verschijnt de Apple-bril?

Als de geruchten kloppen, onthult Apple de slimme bril tijdens de volgende WWDC in juni 2027. Het apparaat moet vervolgens tegen het einde van 2027 in de winkels liggen. Je moet deze geruchten wel met een korreltje zout nemen. Apple kan de plannen nog veranderen voordat de bril officieel wordt aangekondigd.

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