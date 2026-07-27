Apple komt met een slimme bril (en dit is wanneer)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
27 juli 2026, 15:01
2 min leestijd
Apple komt met een slimme bril (en dit is wanneer)

Na de Apple Watch en Vision Pro komt Apple met een slimme bril. De onthulling staat volgens geruchten zelfs al gepland.

Lees verder na de advertentie.

Apple komt met een slimme bril (en dit is wanneer)

Apple werkt aan zijn eerste slimme bril. Volgens geruchten wil het bedrijf de bril in juni 2027 laten zien tijdens WWDC. De verkoop begint naar verwachting pas aan het einde van dat jaar.

meta ray-an
De slimme bril van Meta en Ray-Ban

Apple gaat extra op privacy letten

Een bril met ingebouwde camera’s is leuk, maar zorgt ook voor veel kritiek. Mensen voelen zich bijvoorbeeld bekeken wanneer iemand zo’n bril draagt en vinden het niet fijn om ‘stiekem’ gefilmd te worden. Apple wil daar wat aan doen.

Volgens Apple-kenner Mark Gurman test het bedrijf verschillende nieuwe functies voor de hardware en software. Die moeten de privacy van gebruikers en mensen in hun omgeving beter beschermen. Wat Apple precies van plan is, is nog niet bekend.

Wel of geen camera’s voor Apple’s slimme bril

Apple heeft meerdere uitvoeringen van de slimme bril getest. Zo dacht het bedrijf na over een versie met camera’s die alleen worden gebruikt voor slimme AI-functies. Met deze versie van de bril kun je dus geen foto’s en video’s maken.

apple-product 2026

Muziek luisteren, bellen en meer

De slimme bril krijgt waarschijnlijk ook luidsprekers en microfoons. Daarmee zou je dan naar muziek kunnen luisteren en telefoongesprekken voeren. Siri kan bovendien binnenkomende meldingen voorlezen.

Deze mogelijkheden lijken op de functies van de slimme Ray-Ban-brillen van Meta. Maar Apple wil zich vooral onderscheiden door meer nadruk te leggen op privacy.

Wanneer verschijnt de Apple-bril?

Als de geruchten kloppen, onthult Apple de slimme bril tijdens de volgende WWDC in juni 2027. Het apparaat moet vervolgens tegen het einde van 2027 in de winkels liggen. Je moet deze geruchten wel met een korreltje zout nemen. Apple kan de plannen nog veranderen voordat de bril officieel wordt aangekondigd.

Wil je geen enkele update van Apple missen over nieuwe hardware of software? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron afbeelding: indiatoday
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Hardware Apple audio en tv

Bekijk ook

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

Vandaag 18:25

Samsung Galaxy Z Fold 8: wordt dit de look van de iPhone Ultra?

Samsung Galaxy Z Fold 8: wordt dit de look van de iPhone Ultra?

Vandaag 16:26

Waterbestendige iPad komt eraan (maar je moet er toch niet mee gaan zwemmen)

Waterbestendige iPad komt eraan (maar je moet er toch niet mee gaan zwemmen)

Vandaag 13:13

Dit worden de nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 (en Ultra 4)

Dit worden de nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 (en Ultra 4)

Vandaag 11:31

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren