Apple oktober 2021-event: deze producten komen eraan

Aanstaande maandag (18 oktober) organiseert Apple het volgende event. Dit staat waarschijnlijk in het teken van de nieuwe MacBook Pro, maar het bedrijf doet meer (product)onthullingen. Dit zijn onze verwachtingen van het Apple oktober event 2021.

Lees verder na de advertentie.

Apple oktober event 2021: dit zijn onze verwachtingen

Het vorige Apple-event ligt nog niet zo ver achter ons. Op 14 september had het bedrijf een virtuele productpresentatie, waarin de nieuwe iPhone 13-modellen werden aangekondigd. Ook verscheen de Apple Watch Series 7 op het toneel en het bedrijf verraste met de aankondiging van de iPad 2021 en iPad mini 2021.

Aanstaande maandag ligt de focus vooral op de nieuwe MacBook Pro, die spectaculair verandert. Daarnaast rekenen we op meer productlanceringen. Hieronder lees je wat je tijdens het oktober-event van Apple kunt verwachten.

1. MacBook Pro 2021

Naar alle waarschijnlijkheid kondigt Apple een nieuwe 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro aan. De nieuwe machines zullen de grootste upgrade hebben die we sinds 2016 hebben gezien. Allereerst verandert het ontwerp, waarbij de zijkanten plat zijn. De Touch Bar verdwijnt en daarvoor in de plaats komen de fysieke functietoetsen van weleer.

De nieuwe MacBook Pro’s worden ook opgeladen via een magnetische oplaadconnector: MagSafe. Dat is niet het enige wat terugkeert, want de hdmi-poort, usb-a en sd-kaartlezer zijn er vermoedelijk weer. Onder de motorkap bevindt zich een verbeterde Apple Silicon-chip: de M1X.

Die heeft een 10-core cpu, waaronder acht performance kernen en twee efficiency kernen. Je kunt kiezen voor een 16-core of 32-core gpu en de Mac is te configureren met 64 GB RAM.

2. Mac mini met M1X

Volgens geruchten ontwikkelt Apple een high-end versie van de Mac mini, die extra poorten heeft en over een krachtigere Apple Silicon-chip beschikt. Het gaat om dezelfde M1X-processor als de MacBook Pro 2021-modellen krijgen. Hierdoor is het aannemelijk dat de nieuwe Mac mini ook deze herfst verschijnt, maar het is geen zekerheid. Het is dus nog afwachten of Apple de Mac mini maandag aankondigt.

3. AirPods 3

Apple werkt aan een nieuwe versie van de AirPods, waarbij het design lijkt op de huidige AirPods Pro. Pro-functies ontbreken echter, zoals actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Hierdoor kan Apple de prijs laag houden.

Volgens geruchten was de massaproductie van de AirPods al in de zomer gestart, waardoor de nieuwe AirPods op elk moment hun opwachting kunnen maken. We hoopten op een aankondiging tijdens het evenement in september, maar die bleef uit. Maandag weer een kans.

4. Grote iMac

In het voorjaar presenteerde Apple een compleet opnieuw ontworpen iMac, met een schermformaat van 24 inch. Een nieuwe versie van de grootste iMac bleef echter uit. Naar verwachting heeft deze een veel krachtigere Apple Silicon-chip en wordt het een soort iMac Pro.

In het geruchtencircuit is het echter bijzonder stil als het om deze iMac gaat. Wanneer hij wordt gelanceerd, is dus onduidelijk. Maar het oktober-event is wel per uitstek een geschikt moment om dat te doen.

5. Releasedatum macOS Monterey

Voor de iPhone is iOS 15 al een tijdje uit, maar de grote Mac-update van 2021 moet nog verschijnen. Dat is macOS Monterey en wanneer we het nieuwe besturingssysteem voor de Mac kunnen installeren, horen we hoogstwaarschijnlijk tijdens het oktober-event. Mogelijk is dat nog deze maand. In het artikel macOS 12 Monterey officieel lees je wat er allemaal nieuw is.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de productonthullingen die Apple doet? Je kunt ons ook volgen via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, de nieuwsbrief en natuurlijk via de site!