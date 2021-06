‘Massaproductie AirPods 3 gestart, release later dit jaar’

Minstens zeven producenten zijn inmiddels gestart met de massaproductie van de AirPods 3. Daarmee lijkt een release dit jaar onvermijdelijk.

AirPods 3 massaproductie van start

Dat stelt DigiTimes, een bekende naam als het om Apple-geruchten gaat. De publicatie kreeg informatie van Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding en AT&S over de start van de productie van onderdelen voor een hele reeks aan nieuwe Apple-producten. Van de iPhone 13 tot de Apple Watch Series 7, maar ook specifieke AirPods-onderdelen.

De nieuwe generatie AirPods zouden het design van de AirPods Pro overnemen, kortere steeltjes krijgen en beter in je oor blijven zitten. Dit zou ook de geluidskwaliteit ten goede komen, al blijft actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling) een functie die exclusief voor de Pro-modellen gereserveerd is. Het zal de eerste upgrade voor de AirPods zijn sinds maart 2019.

‘AirPods 3 in 2021, AirPods Pro in 2022’

Daarmee lijken de AirPods 3 steeds dichterbij te komen, al blijft het lastig inschatten wanneer de nieuwe draadloze oordopjes precies verschijnen. Zo gingen er begin dit jaar al geruchten dat Apple de dopjes in maart zou presenteren, of tijdens WWDC 2021. In het verleden heeft Apple nieuwe AirPods simpelweg met een persbericht gepresenteerd, waardoor de onthulling in theorie op ieder moment kan gebeuren.

Hoewel de nieuwe reguliere AirPods dus ieder moment kunnen verschijnen, lijken de nieuwe AirPods Pro nog verder van ons verwijderd te zijn. De laatste geruchten stellen dat Apple op een release in 2022 mikt, waarbij de tweede generatie zich moet gaan onderscheiden met speciale fitness-functies.

Ook de nieuwe AirPods Pro zouden een ander design krijgen, zonder steeltjes die uit je oren steken. Wil je meer weten over de nieuwe AirPods? Check dan onze acht verwachtingen in het onderstaande artikel.

