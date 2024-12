AirPods Pro vs AirPods Pro 2: dit zijn de belangrijkste verschillen

Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen, maar twijfel je tussen de AirPods Pro en de AirPods Pro 2? Dit zijn de belangrijkste verschillen!

AirPods Pro vs AirPods Pro 2

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Apple de eerste generatie van de AirPods Pro uitbracht. In 2022 verschenen de AirPods Pro 2, de nieuwste generatie van de oordopjes. De afgelopen jaren heeft Apple de AirPods Pro 2 uitgebreid met nieuwe functies, waardoor de verschillen met de eerste versie van de AirPods Pro steeds groter zijn geworden. Benieuwd wat die verschillen zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Overzicht Processor Ontwerp Functies Bediening Prijs

1. Nieuwe processor

Waar de eerste generatie van de AirPods Pro is voorzien van de H1-chip, is dat bij de AirPods Pro 2 de H2-chip. Deze processor zorgt voor de belangrijkste verbetering bij de AirPods Pro 2, want de ruisonderdrukking is veel beter bij de tweede generatie van de oortjes. Dat betekent dat vervelende achtergrondgeluiden beter worden tegengehouden, waardoor je omgevingsgeluid nog maar heel zacht hoort.

Volgens Apple houden de AirPods Pro 2 twee keer zoveel achtergrondgeluid tegen als de eerste generatie AirPods. Bovendien is de ruisbeheersing geavanceerder bij de AirPods Pro 2, want de oortjes beschikken over de adaptieve transparantiemodus. Met deze feature wordt de ruisbeheersing aangepast op de omgeving, zodat er meer geluid wordt tegengehouden in een lawaaierige omgeving. De AirPods Pro moet het zonder adaptieve transparantiemodus doen.

2. Design

Apple heeft het ontwerp nauwelijks aangepast bij de AirPods Pro 2. De sensoren zijn op andere plekken geplaatst bij de AirPods Pro 2, maar dat valt de gemiddelde gebruiker niet op. Je maakt het gemakkelijkst onderscheid tussen de eerste en tweede generatie AirPods door te kijken naar de oplaadcase. Deze beschikt bij de AirPods Pro 2 over een inkeping om een touwtje doorheen te doen, bij de eerste generatie AirPods Pro heeft de case deze inkeping niet.

Bij de oplaadcase zien we nog een verbetering, want deze heeft voor het eerst speakers bij de AirPods Pro 2. Deze zijn vooral handig als je de oortjes even niet kunt vinden, de oplaadcase kan in dat geval geluid afspelen via de Zoek mijn-app. Daarnaast maakt het doosje van de AirPods Pro 2 geluid als je de oortjes erin doet of als je de oplaadcase aan de oplader legt. Heb je dat liever niet? Dan kun je het geluid ook uitschakelen bij de instellingen van de AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2. AirPods Pro.

3. Functies van iOS 18

De verschillen tussen de AirPods Pro en de AirPods Pro 2 worden steeds groter, omdat Apple met iOS 18 nieuwe functies naar de tweede generatie van de oortjes heeft gebracht. Zo kun je de AirPods Pro 2 vanaf iOS 18 bedienen via hoofdgebaren en hebben de oortjes ondersteuning voor de nieuwe Gamemodus. Dat is niet alles, want Apple brengt ook een reeks gezondheidsfuncties naar de tweede generatie van de AirPods Pro.

Het is nu al mogelijk om met de AirPods Pro 2 een gehoortest te doen en de oortjes als een gehoorapparaat te gebruiken. Ga je naar een concert of festival? Dan is het straks ook mogelijk om de oortjes te gebruiken als gehoorbescherming. Het is de verwachting dat Apple met latere iOS-updates nog veel meer functies naar de oortjes brengt, die je moet missen bij de eerste generatie van de AirPods Pro.

4. Bediening veel gemakkelijker

Een andere verbetering bij de AirPods Pro 2 zien we terug bij de steeltjes van de oortjes. Apple heeft de AirPods Pro 2 aanraakgevoelig gemaakt, waardoor je het volume van de audio via de oortjes kunt regelen. Je hoeft daarvoor alleen maar naar boven of beneden te vegen over de steeltjes van de AirPods Pro 2. Bij de AirPods Pro is dat niet mogelijk, dus je moet je iPhone of iPad erbij pakken om het volume aan te passen.

Daarnaast hebben de AirPods Pro 2 ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en gaat de accu van de oortjes langer mee. Met de AirPods Pro doe je tot 24 uur, bij de AirPods Pro 2 is dat dertig uur. Opladen gaat bij de tweede generatie van de AirPods Pro via een usb-c-poort, terwijl je bij de AirPods Pro nog een Lightning-kabeltje nodig hebt. Het zijn kleine verschillen, die de tweede generatie van de AirPods Pro beter maken.

5. Prijs

De verschillen tussen de AirPods Pro en de AirPods Pro 2 worden dus steeds groter door alle nieuwe functies, maar dat zien we niet terug in de prijs. Apple is na de release van de AirPods Pro 2 gestopt met de verkoop van de eerste generatie van de oortjes. De officiële startprijs van de AirPods Pro 2 is 279 euro, al krijg je de oortjes bij andere aanbieders vaak al tegen een veel lagere prijs.

Op dit moment is de laagste prijs van de tweede generatie AirPods Pro € 219,-. De eerste versie van de oortjes is moeilijk verkrijgbaar, omdat Apple ze niet meer produceert. Bovendien is het prijsverschil tussen de eerste en de tweede generatie AirPods Pro vaak klein. We raden daarom aan om voor de AirPods Pro 2 te kiezen, zodat je ook de komende jaren nog kunt updaten voor de nieuwste functies. Bekijk hier de laagste prijzen van de AirPods Pro en de AirPods Pro 2: