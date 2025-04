AirPods hebben één groot nadeel (en het is tijd dat Apple het oplost)

Apple voorziet AirPods regelmatig van updates, maar de oortjes hebben nog steeds één groot nadeel. Deze functie werkt (nog) niet naar behoren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nadeel van de AirPods

Het is alweer even geleden dat Apple nieuwe AirPods heeft uitgebracht. De AirPods 4 verschenen in september 2024, de nieuwste generatie van de AirPods Pro stamt zelfs uit 2022. In de tussentijd heeft Apple regelmatig updates uitgebracht voor de oortjes. Zo hebben de AirPods Pro 2 er veel functies bijgekregen in iOS 17 en iOS 18. Toch heeft Apple het belangrijkste nadeel bij de AirPods nog steeds niet verholpen.

Vrijwel alle draadloze oortjes en koptelefoons hebben last van vertraging in het geluid. Dat geldt ook voor de AirPods, waardoor het beeld op je iPhone vaak nét niet gelijk loopt met de audio in de oortjes. Dit merk je vooral bij het bewerken van muziek video’s of het spelen van games. Wat er op het scherm gebeurt hoor je iets later in de AirPods. Dit is een belangrijk nadeel bij de AirPods, dus het is tijd dat Apple met een oplossing komt.

Apple werkt aan oplossing(en)

De vertraging in de audio van de AirPods is al langer een nadeel dat Apple probeert op te lossen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de nieuwere generaties van de oortjes veel minder last hebben van de vertraging. De AirPods Pro 2 hebben een vertraging van 126 milliseconden, terwijl dat bij de eerste generatie van de AirPods nog 296 milliseconden was. Dat is ongeveer een halvering in de audiovertraging.

Apple probeert het grootste nadeel van de AirPods dus al langer te verhelpen, maar is hier nog steeds niet volledig in geslaagd. Met iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sonoma heeft Apple de gamemodus geïntroduceerd. In deze modus wordt de latentie bij bluetoothverbindingen verminderd. Dat geldt voor verbonden controllers met je Mac, maar ook voor de audioverbinding van je AirPods. De gamemodus verlaagd alleen de vertraging van de AirPods Pro 2.

AirPods Pro 3 komen eraan

Het is dus duidelijk dat Apple op de hoogte is van de audiovertraging bij de AirPods en dat nadeel probeert op te lossen. Later dit jaar verschijnen de AirPods Pro 3, de nieuwe generatie van Apple’s beste oortjes. Het is de verwachting dat de nieuwe uitvoering van de AirPods Pro nóg minder last hebben van vertragingen in de audio. Mogelijk is er dan zelfs helemaal geen sprake meer van latentie, waardoor beeld en audio vrijwel gelijklopen.

Het is overigens goed om te weten dat de AirPods Pro 2 nog maar weinig vertraging hebben, in vergelijking met de ingebouwde speakers van bijvoorbeeld een iPhone. De AirPods Pro 2 reageren slechts 43 milliseconden later, dat mogelijk nog minder is bij de nieuwe generatie van de AirPods Pro. Wil je meer weten over de nieuwe oortjes? Lees dan hier alles over de AirPods Pro 3. Ben je nu op zoek naar nieuwe AirPods met zo min mogelijk audiovertraging? Bekijk in dat geval hier de laagste prijzen van de AirPods Pro 2: