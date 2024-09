AirPods 4 vs AirPods Pro 2: dit zijn de grootste verschillen

De AirPods 4 hebben voor het eerst ook ruisonderdrukking, maar hoe brengen ze het eraf in een directe vergelijking met de AirPods Pro 2?

AirPods 4 vs AirPods Pro 2

Apple de AirPods voor het eerst in jaren een update gegeven. Er zijn nu twee nieuwe modellen, één met Active Noise Cancellation en één zonder. Die ruisonderdrukking was altijd exclusief voor de AirPods Pro, maar nu dus niet meer. We zetten alle verschillen tussen de AirPods 4 en de AirPods Pro 2 op een rij.

Actieve ruisonderdrukking

De duurdere versie van de nieuwe AirPods 4 hebben weliswaar Active Noise Cancellation, maar je moet niet dezelfde mate van ruisonderdrukking verwachten als bij de AirPods Pro. Apple zegt dat de AirPods Pro ongeveer twee keer zoveel ruis onderdrukken als de AirPods 4. We hebben het nog niet zelf kunnen testen, maar volgens de technische specificaties van Apple presteren de AirPods 4 qua ruisonderdrukking ongeveer even goed als de originele AirPods Pro van de eerste generatie.

Zowel de AirPods Pro 2 als de AirPods 4 draaien op de H2-chip en ondersteunen Adaptieve audio, Gepersonaliseerd volume en Gespreksdetectie. Deze functies schakelen de actieve ruisonderdrukking op intelligente wijze in en uit, en stemmen het af op je huidige omgeving. Het goedkopere model heeft helemaal geen actieve ruisonderdrukking.

Oplaadcase

Een subtieler verschil in de serie is de functionaliteit van de oplaadcase. De goedkopere AirPods 4 worden geleverd met de meest eenvoudige USB-C oplaadcase, die zelfs geen draadloos opladen ondersteunt.

De AirPods 4 met Active Noise Cancellation hebben een USB-C oplaadcase die ook draadloos opladen via Qi-laders of een Apple Watch-oplader ondersteunt. Het hoesje heeft ook een geïntegreerde luidspreker voor de functie Zoek mijn.

De AirPods Pro hebben echter de meest geavanceerde oplaadcase met MagSafe-ondersteuning (dit betekent dat het magnetisch automatisch kan worden uitgelijnd met MagSafe-opladers). De AirPods Pro-case heeft ook een lanyard-lus, die AirPods 4-cases niet hebben.

Batterijduur

De AirPods 4 zonder ruisonderdrukking hebben dezelfde batterijduur als de AirPods 3. Dat wil zeggen, tot 5 uur luistertijd met een volle lading. Als actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, daalt de batterijduur naar 4 uur luisteren. Dat is een aanzienlijk verschil met de AirPods Pro, die tot 6 uur halen met ruisonderdrukking ingeschakeld.

Als een lange batterijduur voor jou belangrijk is, dan zijn de AirPods 4 misschien niets voor jou. De oplaadcase van alle modellen kan de oordopjes ongeveer zes keer opladen, waardoor je in totaal 30 uur kunt luisteren.

Prijs

De goedkopere AirPods 4 kosten 149 euro. De AirPods 4 met Active Noise Cancellation kosten 199 euro. AirPods Pro 2 zijn bij Apple verkrijgbaar voor € 249, hoewel je ze elders vaak goedkoper kunt vinden. Hieronder zie je de beste deals voor de nieuwe AirPods 4.

In vergelijking met de AirPods 4 betaal je dus zo’n 50 euro extra voor ruisonderdrukking en een betere oplaadcase. De AirPods Pro 2 zijn 100 euro duurder en hebben een in-ear ontwerp, een betere batterijduur, ondersteunen veegbeweging om het volume aan te passen en hebbeb een MagSafe-oplaadcase. De AirPods Pro 2 worden ook geleverd met een USB-C-kabel. Bij de AirPods 4 moet je zelf voor een kabel zorgen.

Conclusie: AirPods 4 vs AirPods Pro 2

Over het geheel genomen zijn de nieuwe AirPods 4 met ruisonderdrukking een geweldige optie voor iedereen die draadloze oordopjes wil, maar niet van het gevoel van in-ear oordopjes houdt. Het is een mooie middenweg qua functionaliteit, inclusief een zekere mate van ruisonderdrukking in luidruchtige omgevingen. Voor 199 euro is het best een goede deal.

De AirPods Pro 2 hebben echter nog steeds de overhand, met de beste ruisonderdrukking in zijn klasse, een langere batterijduur en een aanraaksensor op de steel om het volume aan te passen, zij het tegen een meerprijs van zo’n 50 euro. De nieuwe functies Gehoortest, Gehoorapparaat en ‘Vermindering van hard geluid’ zijn ook exclusief voor de AirPods Pro, als ze later dit jaar worden uitgebracht.