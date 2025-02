Powerbeats Pro 2 vs AirPods Pro 2: dit zijn de grootste verschillen

Apple heeft de Powerbeats Pro 2 uitgebracht en de vraag rijst of die beter zijn dan de AirPods Pro 2. We zetten de verschillen op een rij.

Powerbeats Pro 2 vs AirPods Pro 2

De Powerbeats Pro 2 hebben een heel aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is er nu onder meer actieve ruisonderdrukking met Transparantie-modus. Maar zijn de Powerbeats Pro 2 voor jou een betere keuze dan de AirPods Pro 2? Om dat te bepalen, zetten we de grootste verschillen voor je op een rij.

Een heel ander ontwerp

Het eerste dat opvalt als je de Powerbeats Pro 2 en de AirPods Pro 2 vergelijkt, is dat ze een heel ander design hebben. Hier kun je uit opmaken dat de Powerbeats met name gericht zijn op sporters. Vanwege de haak, nu voor het eerste gemaakt van een gemaakt van een nikkel-titaniumlegering, blijven de oortjes altijd perfect zitten, zelfs bij de meest extreme sporten. De Powerbeats Pro 2 worden geleverd met vijf maten oortips, de AirPods Pro 2 met vier maten (XL ontbreekt).

Dankzij de IPX4-classificatie zijn zowel de AirPods Pro 2 als de Powerbeats Pro 2 zweet- en waterbestendig. De Powerbeats hebben ten opzichte van de voorganger ook een verbeterde ventilatie, wat natuurlijk ook prettig is tijdens het sporten. Verder Zijn de AirPods Pro 2 er nog altijd alleen maar in het wit, maar kun je bij de nieuwe Powerbeats Pro kiezen uit Gitzwart, Zandstorm, Hyperviolet en Electric Orange.

Geluidskwaliteit en batterijduur

Wat dit betreft, kun je eigenlijk geen verkeerde keuze maken. We hebben de geluidskwaliteit van de Powerbeats Pro 2 en de AirPods Pro 2 nog niet 1-op-1 kunnen vergelijken, maar vast staat dat ze allebei een geweldige geluidskwaliteit leveren. Ook zijn ze allebei voorzien van adaptieve EQ, wat inhoudt dat de audio wordt afgestemd op jouw pasvorm van de oortjes.

We zien wel een duidelijk verschil als het gaat om de batterijduur. Volledig opgeladen luister je met de AirPods Pro 2 maximaal zes uur naar muziek, maar bij de Powerbeats Pro 2 is dat maximaal acht uur (met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld). Reken je de batterij van de oplaadcase mee, dan kom je bij de AirPods op 30 uur en bij de Powerbeats op maar liefst 45 uur.

Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking met Transparantie-modus is nieuw voor de Powerbeats Pro 2, net als Gepersonaliseerde ruimtelijke audio. Bij de AirPods Pro kennen we actieve ruisonderdrukking natuurlijk al langer. De functie werkt op beide apparaten uitstekend en is dan ook geen reden om voor de een of de ander te kiezen.

Gezondheidsfeatures

Hier zien we het grootste verschil tussen de Powerbeats en de AirPods. De Powerbeats Pro 2 zijn namelijk voorzien van een hartslagmeter. Als je beide oordopjes in je oren hebt en hartslagmeting is actief, dan pulseren optische LED-sensoren met meer dan 100 keer per seconde om de hartslag via de bloedstroom te meten. Dit wordt geïntegreerd in populaire fitness-apps om gegevens te verzamelen tijdens workouts en deze te synchroniseren met de Apple Gezondheid-app.

Gebruik je de nieuwe oordopjes met een iPhone, dan begint de hartslagmeting automatisch wanneer je een workout start met een compatibele app en stopt automatisch wanneer je de workout beëindigt. Met de AirPods Pro 2 heb je deze functie dus helemaal niet.

Apple-functies

Dankzij de H2-chip kun je met deze nieuwe oortjes het volledige pakket aan Apple-integratiefuncties verwachten, waaronder one-touch pairing, automatisch schakelen tussen apparaten via iCloud, Audio Sharing zodat meerdere mensen naar dezelfde audiobron kunnen luisteren, handsfree Siri en Zoek mijn-ondersteuning. Wat dat betreft zijn de Powerbeats Pro 2 en de AirPods Pro 2 dus weer helemaal aan elkaar gelijk.

Conclusie: Powerbeats Pro 2 vs AirPods Pro 2

Zoek je oordopjes met een uitstekende geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking en volledige Apple-integratie, dan maak je met één van deze twee altijd een goede keuze. Wil je de oortjes vooral gebruiken tijdens het sporten, dan vind je in de Powerbeats Pro 2 een aantal handige extra functies: een haak waardoor ze altijd goed blijven zitten, een langere batterijduur en zelfs een hartslagmeter.

En misschien dat het verschil in prijs nog meespeelt. De Powerbeats Pro 2 zijn per direct verkrijgbaar voor een bedrag van 299,95 euro. De AirPods Pro 2 koop je bij Apple voor 279 euro, maar kun je inmiddels ook goedkoper vinden. Kijk daarvoor zeker naar de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!