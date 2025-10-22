Dit zijn 3 slimme functies die rijden met Waze heel erg veilig maken

Waze is ideaal om van A naar B te navigeren, maar maakt rijden naar je bestemming ook veiliger – hier zijn 3 functies die daar voor zorgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3 functies die Waze veilig maken

Waze is niet alleen een van de populairste navigatie-apps, maar ook een van de veiligste. Dat is niet in de laatste te danken aan de zeer pro-actieve community van de dienst. We zetten 3 functies die Waze veilig maken voor je op een rij.

Waze-navigatie en live verkeer

1. Conversational Reporting

Via Waze kun je al lang allerlei incidenten melden, zoals verkeersopstoppingen, gaten in het wegdek, wegwerkzaamheden en nog veel meer. Alleen is veel met een app bezig zijn tijdens het rijden niet bepaald veilig te noemen. Dankzij Conversational Reporting, één van de 3 functies, hoeft dat ook niet.

Wanneer je een incident tegenkomt en je wilt dat melden, tik je op de meldknop en zeg je vervolgens wat je ziet. En dat kan op dezelfde manier als hoe je bijvoorbeeld tegen een bijrijder zou praten. Waze begrijpt wat je zegt en voegt een realtime melding toe aan de kaart, zonder dat je verder iets hoeft te doen. Mocht er toch iets niet duidelijk zijn, dan stelt Waze een vervolgvraag. Die kun je dan ook gewoon mondeling beantwoorden.

2. Schoolzones

De tweede van de 3 functies in Waze heet Schoolzones. Waze heeft deze functie toegevoegd om studenten, voetgangers en automobilisten veiliger te houden wanneer ze zich in de buurt van deze drukke gebieden bevinden. Rijd je in de buurt van een school terwijl deze geopend is, dan ontvang je een waarschuwing die je eraan herinnert dat je in dit gebied extra voorzichtig moet zijn!

3. Crash History Alerts

Crash History Alerts is ook een van de functies die Waze veilig maken. De functie geeft waarschuwingen voor gebieden waar in het verleden veel ongevallen hebben plaatsgevonden. De waarschuwingen zijn dynamisch en houden rekening met de huidige verkeers- en wegomstandigheden, de dagen van de week, het tijdstip van de dag en de meest recente ongevallenmeldingen. De functie is bedoeld om de waakzaamheid van bestuurders op gevaarlijke trajecten te verhogen, zonder dat je er zelf actie voor hoeft te ondernemen.

Deze 3 functies maken Waze veiliger dan de meeste andere navigatie-apps. De dienst voegt regelmatig ook nieuwe functies toe. Wanneer dat het geval is, lees je dat natuurlijk direct op iPhoned.