Deze 4 nieuwe Apple-apparaten kun je nu bestellen – mét een grote verrassing

Apple heeft deze week vier nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder een grote verrassing. Deze toestellen kun je nu bestellen!

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4 nieuwe Apple-apparaten

Het was een drukke week voor Apple! Het bedrijf heeft de afgelopen dagen maar liefst vier nieuwe apparaten aangekondigd. Apple trapte de week af met de onthulling van de iPad mini 2026, daarna verschenen de MacBook Pro M6 en de iMac 2026. Op woensdag volgde een grote verrassing, want Apple heeft de eerste MacBook ooit met een touchscreen aangekondigd. De MacBook Pro is de eerste Mac met een aanraakgevoelig display.

Ben je van plan om één van deze toestellen in huis te halen? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de nieuwe Macs en de iPad mini is begonnen op woensdag 28 oktober om 18.10 uur! Alle nieuwe toestellen zijn nu te bestellen, ze worden vervolgens op vrijdag 6 november bij je thuis afgeleverd. Zo weet je zeker dat je lange levertijden voorkomt. Wij zetten alle nieuwe producten voor je onder elkaar!

1. iPad mini 2026

De iPad mini is de kleinste iPad, maar die heeft wel de grootste update gekregen in 2026. Apple heeft de iPad mini 2026 voorzien van de krachtige A20 Pro-chip, die we al kennen van de iPhone 18 Pro (Max). De iPad mini 2026 beschikt daarnaast over een nieuw 8,5-inch oled-scherm, dat door de dunnere schermranden iets groter is. Apple heeft daarnaast de speakers vernieuwd, waardoor dit de eerste waterbestendige iPad ooit is. Je krijgt de iPad mini 2026 voor 759 euro, bekijk hier de beste aanbiedingen:

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2. MacBook Pro M6

De MacBook Pro 2026 is begin dit jaar al onthuld, maar is deze maand eindelijk uitgebreid met de M6-chip. Het basismodel met de M6-chip is sneller en energiezuiniger dan de vorige uitvoering met de M5-chip. Dat is te zien aan de accuduur, zo doe je tot vier uur langer met de nieuwe versie van de MacBook Pro. Voor 2329 euro haal je de MacBook Pro M6 in huis. Hier is de nieuwe Mac beschikbaar:

3. iMac 2026

Net als de MacBook Pro maakt de iMac in 2026 de overstap naar de M6-chip. Dat is een flinke verbetering in vergelijking met de vorige uitvoering, die nog draaide op de M4-chip. De iMac 2026 heeft verder ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6, waardoor draadloze verbindingen veel beter werken. Je kunt opnieuw kiezen uit zeven vrolijke kleuren bij de iMac in 2026. Je krijgt de nieuwe iMac vanaf 1819 euro op de volgende plekken:

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4. MacBook Pro (mét touchscreen)

De grote verrassing van deze week was de onthulling van nóg een MacBook Pro. Op dinsdag 27 oktober voorzag Apple de MacBook Pro van de M6-chip, een dag later verscheen de eerste MacBook Pro met touchscreen. Het geavanceerde apparaat heeft een Dynamic Island en draait op de M5 Pro- of de M5 Max-chip. De behuizing is veel dunner en lichter, waarmee dit de grootste update ooit voor de MacBook is. Dat zie je ook wel terug aan de prijs, want je betaalt minimaal 3349 euro voor de MacBook Pro met touchscreen. Hier haal je de compleet nieuwe MacBook Pro als eerste:

Meer weten?

Apple heeft deze maand veel grote aankondigingen gedaan. We zagen de nieuwe Apple TV, HomePod mini 2, HomeView, iPad mini 2026 en meerdere nieuwe Macs. Alle producten zijn nu te bestellen, vanaf 6 november kunnen de eerste gebruikers aan de slag met de nieuwe toestellen. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!