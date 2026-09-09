Helaas: waarom jouw Apple Watch binnenkort al aan vervanging toe is

Slecht nieuws als je een Apple Watch hebt, want je smartwatch is binnenkort waarschijnlijk aan vervanging toe. Dit is de reden!

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watchOS 27

De grootste software-updates van 2026 komen eraan! Op woensdag 9 september presenteert Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar. Die aankondiging wordt traditiegetrouw opgevolgd door een reeks nieuwe softwareversies. Dit jaar staan iOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27 op de planning. Laatstgenoemde is de belangrijkste update voor de Apple Watch, maar lang niet alle modellen hebben ondersteuning voor watchOS 27.

In totaal werken slechts zes Apple Watches met de nieuwe generatie van watchOS. De kans is daarom groot dat jouw Apple Watch binnenkort aan vervanging toe is, want in totaal vallen vijf generaties van de Apple Watch af bij watchOS 27. Heb jij een Apple Watch Series 9 of nieuwer? Dan kun je watchOS 27 binnenkort installeren. Als je een ouder model hebt moet je het zonder de update doen, want deze toestellen vallen dit jaar af bij watchOS 27:

Veel nieuwe functies

Met watchOS 27 komen veel nieuwe functies naar je Apple Watch. De belangrijkste verandering is de introductie van Siri AI, de vernieuwde versie van de stemassistent die werkt met kunstmatige intelligentie. Helaas moeten we in Nederland en België nog even wachten op Siri AI, omdat Apple de functie hier later uitbrengt door de Europese regelgeving. Het is nog niet bekend wanneer Siri AI in de Europese Unie beschikbaar komt.

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Functies die wél beschikbaar komen in Nederland en België zijn een vernieuwde grid-weergave, een completere Zoek mijn-app en een nieuw gebaar voor de Slimme stapel. Je kunt voortaan je wijsvinger en duim tegen elkaar houden om een widget uit je slimme stapel te selecteren. Daarnaast wordt het bijhouden van de menstruatiecyclus uitgebreid in watchOS 27, want de Apple Watch kan straks ook de (peri)menopauze registreren.

Nieuwe Apple Watches

Verder heeft Apple de Workout Buddy verbeterd in watchOS 27 en kun je passen uit je Apple Wallet toevoegen aan de Slimme stapel. Het gaat om veel handige functies, die het gebruik van je Apple Watch nog eenvoudiger maken. Dat geldt dus helaas niet voor alle gebruikers, want slechts een beperkt aantal Apple Watches heeft ondersteuning voor de update. Is jouw Apple Watch aan vervanging toe? Dan hebben we goed nieuws, want Apple presenteert binnenkort twee nieuwe Apple Watches.

Bij het Apple-event op woensdag 9 september 2026 onthult Apple naar verluidt de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4. De toestellen krijgen vooral onder de motorkap een grote upgrade met een nieuwe chip en meer sensoren voor gezondheidsfuncties. Ben je benieuwd hoeveel je op dit moment betaalt voor de Apple Watch? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3, die in 2026 nog steeds een goede keuze zijn: