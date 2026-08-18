Waarom je deze 3 Apple Watches in 2026 beter níét meer kunt kopen

Een Apple Watch gaat meerdere jaren mee, maar niet elk ouder model is in 2026 nog een slimme aankoop – deze 3 kun je beter niet meer kopen.

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Deze 3 Apple Watches kun je in 2026 beter niet meer kopen

Zeker wanneer een Apple Watch geen software-updates meer krijgt, is het geen goed idee om die nog nieuw aan te schaffen. Maar zelfs als die wel nog updates krijgt is het niet altijd aan te raden, want Apple koppelt steeds meer nieuwe functies aan nieuwere hardware. Deze 3 Apple Watches raden we daarom af in 2026.

1. Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 is nog altijd een prima smartwatch. Het model beschikt over een always-on-display, ECG, slaaptracking en een batterijduur van maximaal 18 uur bij normaal gebruik. Toch is de Series 9 inmiddels ook alweer een ouder model. Dat merk je vooral wanneer je naar de batterijduur kijkt. En naar de tijd dat je nog software-ondersteuning krijgt.

De Series 9 ondersteunt het aankomende watchOS 27 wél. Apple heeft na aanvankelijke verwarring bevestigd dat deze smartwatch de nieuwste versie krijgt. Maar als je in 2026 een Apple Watch koopt die je meerdere jaren wilt gebruiken, is het verstandiger om voor een nieuwer model te kiezen. Temeer omdat je er momenteel nagenoeg dezelfde prijs voor betaalt als voor de Apple Watch Series 11.

2. Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is zeker een interessanter alternatief. Het is namelijk nog steeds een behoorlijk moderne Apple Watch en ondersteunt watchOS 27. Kies er echter alleen voor als je hem heel goedkoop kunt aanschaffen. In de praktijk is de Series 10 inmiddels zelfs iets duurder dan de Series 11 en dan is het toch een beter idee om voor de laatstgenoemde te gaan. Al was het maar omdat je dan langer software-ondersteuning krijgt, een langere batterijduur en waarschijnlijk ook langer ondersteuning voor nieuwe functies die Apple in de toekomst toevoegt.

Hieronder zie je een overzicht van de prijzen die momenteel gelden voor de Apple Watch Series 9, Series 10 en Series 11.

3. Apple Watch Ultra (1e generatie)

Vooral de eerste Apple Watch Ultra kun je beter niet meer kopen in 2026. De Ultra uit 2022 heeft een stevige titanium behuizing, een 49mm-scherm en een batterijduur van maximaal 36 uur. Op papier klinkt dat nog steeds aantrekkelijk. Het probleem is de software-ondersteuning.

De eerste versie van de Apple Watch Ultra krijgt niet eens ondersteuning van watchOS 27. Apple ondersteunt vanaf deze versie alleen de Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2, Ultra 3 en SE 3. De eerste Ultra valt daar dus buiten. Dat betekent niet dat het horloge plotseling stopt met werken. Je kunt hem blijven gebruiken, maar nieuwe functies en toekomstige software-updates mis je wel. Voor een dure smartwatch zoals de Ultra is dat een heel belangrijke reden om hem in 2026 links te laten liggen.

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Je kunt beter deze kopen

Op dit moment is het geen slecht idee om even te wachten, want in september verwachten we de Apple Watch Ultra 4 en de Apple Watch Series 12. Daar betaal je aanvankelijk natuurlijk wel de hoofdprijs voor, maar je krijgt ook een maximale periode software-ondersteuning. Je hebt ook de meeste kans dat je nog relatief lang ondersteuning krijgt voor potentiële nieuwe functies die Apple toevoegt.

Wil je liever iets goedkoper uit zijn, dan raden we de Apple Watch Ultra 3 of de Apple Watch Series 11 aan. Houd in dat geval de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!