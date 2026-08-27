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iPhone 18 vs iPhone 18 Pro: waarom je in 2026 waarschijnlijk weinig keuze hebt

Maurice Snijders
Maurice Snijders
27 augustus 2026, 17:27
4 min leestijd
iPhone 18 vs iPhone 18 Pro: waarom je in 2026 waarschijnlijk weinig keuze hebt

De iPhone 18 en 18 Pro zijn er nog niet, maar we weten in grote lijnen al wel wat de verschillen worden – toch heb je in 2026 niet veel keus.

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iPhone 18 vs iPhone 18 Pro

Ben je van plan om nog dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Dan is het goed om te weten dat de keuze er in 2026 anders uitziet dan je gewend bent. Apple lijkt de introductie van de iPhone 18-serie namelijk op te splitsen. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verschijnen vermoedelijk in september, de reguliere iPhone 18 volgt pas in 2027.

Heb je de mogelijkheid om je aankoop een paar maanden uit te stellen, dan is een vergelijking tussen deze twee toestellen dus nog steeds interessant. We zetten voor je op een rij wat we tot nog toe weten over deze aankomende iPhones.

18 iphone pro

Het scherm

Het scherm is misschien wel het minst spannende onderdeel van deze vergelijking. Zowel de iPhone 18 als de iPhone 18 Pro krijgt naar verwachting een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion en Always-on. Daarmee verdwijnen de verschillen tussen de standaard-iPhone en de Pro op dit gebied grotendeels.

De Pro krijgt mogelijk wel een kleiner Dynamic Island. Apple zou verschillende onderdelen van Face ID onder het scherm willen verwerken, waardoor de uitsparing aan de bovenkant kleiner kan worden. Voor de gewone iPhone 18 wordt zo’n ingrijpende wijziging vooralsnog niet verwacht.

De batterij

Over de batterij van de iPhone 18 is nog relatief weinig bekend. Volgens de laatste geruchten krijgt het toestel een batterij van zo’n 3600 mAh. De Pro zou rond de 4250 mAh uitkomen. Die krijgt bovendien waarschijnlijk een krachtigere en energiezuinigere chip. Hoe groot het verschil in batterijduur uiteindelijk zal zijn, blijft afwachten. Wel lijkt de Pro op papier een voorsprong te hebben.

De camera

Hier wordt het verschil tussen de twee modellen waarschijnlijk veel groter. De iPhone 18 krijgt vermoedelijk twee 48-megapixelcamera’s: een hoofdcamera en een ultragroothoekcamera. De Pro krijgt daar een derde camera bij, een 48-megapixeltelelens. Daarmee biedt de Pro meer mogelijkheden voor optische zoom en fotografie op afstand.

camera van iphone

De Pro krijgt mogelijk ook een verstelbaar diafragma. Daarmee kan de camera bepalen hoeveel licht de lens binnenlaat, waardoor je meer controle hebt over belichting en scherptediepte. Voor enthousiaste fotografen is dit waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen om voor de Pro te kiezen.

De prestaties

We verwachten dat de iPhone 18 de nieuwe A20-chip en de iPhone 18 Pro de krachtigere A20 Pro. Voor alledaags gebruik zal het verschil waarschijnlijk nauwelijks merkbaar zijn. Apps openen, internetten, foto’s maken en sociale media gebruiken gaat op beide toestellen vermoedelijk razendsnel.

De A20 Pro is vooral interessant als je jouw iPhone regelmatig zwaar belast. Denk aan gamen, videobewerking en andere veeleisende toepassingen. Ook kan de extra rekenkracht ervoor zorgen dat de iPhone 18 Pro langer bruikbaar blijft naarmate iOS zwaarder in de toekomst wordt.

conclusie

Conclusie: iPhone 18 vs iPhone 18 Pro

De iPhone 18 en iPhone 18 Pro hebben vermoedelijk een aantal overeenkomsten, zoals het scherm en de afmetingen. De Pro heeft natuurlijk wel een aantal duidelijke voordelen. Zo verwachten we een betere camera, een krachtigere A20 Pro-chip en mogelijk een verstelbaar diafragma. Voor veeleisende gebruikers zijn dat belangrijke upgrades.

Maar er is natuurlijk nóg een verschil: de releasedatum. De iPhone 18 Pro wordt in september 2026 verwacht, de iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027. Wil je echt dit jaar nog een nieuwe iPhone, dan is de keuze verrassend simpel. De Pro is op dat moment waarschijnlijk de enige optie van de twee.

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Bron afbeelding: 9to5mac
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