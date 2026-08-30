iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: is wachten de moeite waard?

Moet je nu de iPhone 17 Pro Max kopen, of kun je beter wachten op de iPhone 18 Pro Max die in september verschijnt? Wij helpen je met kiezen!

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iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max en iPhone 18 Pro Max lijken op het eerste gezicht vermoedelijk behoorlijk veel op elkaar. Toch staan er volgens de huidige geruchten verschillende interessante verbeteringen gepland voor de nieuwe iPhone. Apple heeft het toestel op dit moment nog niet officieel gepresenteerd, dus onderstaande informatie is gebaseerd op de meest recente geruchten.

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Dit verandert er

Hoewel nog niets zeker is, hebben we wel een heel aantal verwachtingen. Over het algemeen blijken die achteraf heel aardig te kloppen, dus het is geen slecht idee om ze enigszins serieus te nemen. We zetten ze voor je op een rij.

Scherm

We verwachten dat de iPhone 18 Pro Max opnieuw een 6,9-inch scherm krijgt. Daarmee blijft het formaat vrijwel gelijk aan dat van de iPhone 17 Pro Max. Ook de algemene vormgeving blijft volgens de huidige informatie grotendeels hetzelfde. De grootste veranderingen zitten waarschijnlijk in de details.

Zo krijgt de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk een kleiner Dynamic Island (ongeveer 35 procent kleiner). Dit is mogelijk omdat een deel van de Face ID-techniek vermoedelijk onder het scherm verdwijnt. Een volledig scherm met alleen een gaatje voor de selfie-camera lijkt er echter nog niet te komen.

A20 Pro-chip

Het grootste verschil zit waarschijnlijk aan de binnenkant. De iPhone 18 Pro Max krijgt naar verwachting de nieuwe A20 Pro-chip, terwijl de iPhone 17 Pro Max nog gebruikmaakt van de A19 Pro-chip. De nieuwe chip wordt volgens de geruchten gemaakt op een 2-nanometerproces. Dat moet niet alleen voor betere prestaties zorgen, maar vooral ook voor een hogere energie-efficiëntie.

Camera

Ook de camera lijkt een interessante upgrade te krijgen. De iPhone 18 Pro Max krijgt volgens de huidige geruchten namelijk een hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee kun je zelf bepalen hoeveel licht de lens binnenkomt. Dat geeft meer mogelijkheden voor fotograferen bij verschillende lichtomstandigheden. Vooral bij portretfoto’s en foto’s met weinig licht kan dit voordelen opleveren. De iPhone 17 Pro Max heeft een vast diafragma.

Daarnaast blijft de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk gebruikmaken van drie 48-megapixelcamera’s aan de achterkant. Een enorme sprong in resolutie hoeven we dus niet te verwachten. De verbetering zit vooral in de manier waarop de camera’s werken. Aan de voorkant heeft de iPhone 17 Pro Max een 18-megapixel Center Stage-camera. Voor de iPhone 18 Pro-serie wordt een verdere upgrade van de frontcamera genoemd, waaronder in sommige bronnen een 24-megapixelsensor.

Batterij

Een andere belangrijke verbetering is de batterij. Volgens recente informatie uit gelekte certificeringsgegevens krijgt de iPhone 18 Pro Max een batterij van 5391 mAh. De iPhone 17 Pro Max zit volgens dezelfde gegevens op 4823 mAh, dus dat zou een flinke toename betekenen.

De combinatie van een grotere accu en de efficiëntere A20 Pro-chip kan ervoor zorgen dat de iPhone 18 Pro Max opnieuw een flinke stap zet op het gebied van batterijduur. De iPhone 17 Pro Max heeft momenteel al de beste batterijduur ooit in een iPhone, met volgens Apple tot 37 uur video afspelen.

Prijs

Over de prijs van de iPhone 18 Pro Max bestaat nog wat onzekerheid. Volgens de laatste geruchten blijft Apple bij dezelfde vanafprijzen als bij de iPhone 17 Pro Max. Dat zou betekenen dat de iPhone 18 Pro Max in Nederland 1479 euro voor 256 GB gaat kosten. De andere opslagvarianten zouden dan uitkomen op ongeveer 1729 euro voor 512 GB, 1979 euro voor 1 TB en 2479 euro voor 2 TB.

Dat is opvallend, want de iPhone 18 Pro Max krijgt wel verschillende verbeteringen. Daarbij komt er volgens andere recente geruchten wel een prijsverhoging aan voor de iPhone 18 Pro. We weten dus pas bij de officiële presentatie van Apple wat je daadwerkelijk voor het toestel gaat betalen.

Conclusie: iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max

De verschillen tussen de iPhone 17 Pro Max en iPhone 18 Pro Max zitten vooral in de chip, camera, batterij en het ontwerp van Face ID. Het schermformaat en de algemene vormgeving blijven waarschijnlijk grotendeels hetzelfde. Heb je al een iPhone 17 Pro Max? Dan lijkt een upgrade niet noodzakelijk. De upgrades zijn interessant, maar de iPhone 17 Pro Max is al een bijzonder complete telefoon. De overstap wordt vooral interessant als je graag de nieuwste camerafuncties en de beste batterijduur wilt.

Heb je een oudere iPhone en wil je een Pro Max-model kopen? Dan is wachten op de iPhone 18 Pro Max een stuk interessanter. Je krijgt dan de nieuwste chip, een verbeterde camera, een grotere batterij en een moderner design. Daar staat tegenover dat je nog enkele weken moet wachten en dat de definitieve prijs nog niet bekend is.

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