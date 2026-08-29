AirTag vs Samsung Galaxy SmartTag: welke tracker past bij jou?

Met een slimme tracker vind je spullen gemakkelijker terug. De bekendste zijn de AirTag en de Galaxy SmartTag, maar welke moet je hebben?

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AirTag vs Samsung Galaxy SmartTag

Ben je regelmatig je sleutels, tas of koffer kwijt? Zowel de AirTag van Apple als de Samsung Galaxy SmartTag kan je met dat probleem helpen. Van beide trackers is inmiddels een versie 2 beschikbaar: de AirTag (2e generatie) en Galaxy SmartTag2. We vertellen je wat voor jou de beste keuze is!

Apple AirTag

Heb je een iPhone, dan ligt de keuze voor de hand: de AirTag werkt namelijk nauw samen met Apples Zoek Mijn-netwerk. Daarmee kun je de locatie van je spullen op een kaart bekijken. Is de AirTag in de buurt, dan kun je hem bovendien een geluid laten afspelen.

De nieuwste AirTag heeft daarnaast een verbeterde versie van Nauwkeurig Zoeken. Met een geschikte iPhone krijg je informatie over de richting en afstand tot de tracker. Apple heeft bovendien het Bluetooth-bereik vergroot en de speaker luider gemaakt. De AirTag is compact, weegt 11,8 gram en is IP67-gecertificeerd. Bovendien kun je zelf de batterij, die ongeveer een jaar meegaat, vervangen.

Galaxy SmartTag

De Galaxy SmartTag2 is Samsungs tegenhanger van de AirTag. Je gebruikt hem in combinatie met Samsung SmartThings Find. Heb je een Galaxy-smartphone, dan kun je de tracker eenvoudig aan je Samsung-account koppelen en je spullen terugvinden.

Een groot voordeel van de SmartTag is de batterijduur. Samsung geeft een maximale gebruiksduur van 500 dagen op met een CR2032-batterij. Met de energiebesparende modus kan dat volgens Samsung zelfs nog langer zijn. Ook deze tracker heeft een IP67-classificatie. Met Search Nearby kun je de tracker van dichtbij terugvinden. Op geschikte Galaxy-smartphones met UWB is er bovendien Compass View, waarmee je aanwijzingen krijgt om naar de SmartTag te lopen.

Conclusie: AirTag vs Galaxy SmartTag

Qua functionaliteit zijn de AirTag en de Galaxy SmartTag erg vergelijkbaar. Naast de langere batterijduur van de SmartTag en het design zijn er eigenlijk maar weinig verschillen. Wat de beste keuze is, hangt dan ook met name af van wat voor smartphone je hebt.

Heb je een iPhone? Dan is de AirTag de duidelijke winnaar. De integratie met Zoek Mijn is simpel en de combinatie met Nauwkeurig Zoeken maakt het terugvinden van spullen bijzonder gemakkelijk. Bovendien is het uitgebreide Zoek Mijn-netwerk een belangrijk voordeel wanneer je tracker zich niet in de buurt van je eigen iPhone bevindt.

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Gebruik je juist een Samsung Galaxy smartphone, dan is de SmartTag de betere keuze. Je profiteert dan van de integratie met SmartThings Find, de lange batterijduur en functies als Compass View. Alle belangrijke functies zijn ook gekoppeld aan Samsungs ecosysteem.

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