Apple Watch Series 12 vs Series 9: nu is hét moment om over te stappen

Heb je nog een Apple Watch Series 9, dan is de nieuwe Series 12 een interessante upgrade: in drie jaar tijd is er behoorlijk wat veranderd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 12 vs Series 9

De Apple Watch Series 9 verscheen in 2023 en was destijds een flinke upgrade dankzij de S9-chip, een helderder scherm en nieuwe functies zoals Tik dubbel. Inmiddels zijn we drie generaties verder. De Apple Watch Series 12 heeft opnieuw een snellere chip, uitgebreidere gezondheidsfuncties en een langere batterijduur.

Ben je van plan om een Apple Watch Series 12 aan te schaffen? Kijk dan zeker naar de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Series 12

Prijs

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar vanaf 449 euro. De Series 9 is inmiddels niet meer nieuw verkrijgbaar bij Apple. Op andere plekken betaal je momenteel zo’n € 349,99. Voor dit prijsverschil lever je echter ook heel wat moderne functies in.

Formaat en materiaal

De Series 9 is er in 41 en 45 millimeter. Bij de Series 12 zijn de kastformaten ietsje groter: 42 en 46 millimeter, maar het verschil is natuurlijk klein. Er zijn nu wel meer materiaalopties. De Series 12 is namelijk verkrijgbaar in Aluminium (Donkerbrons, Zwart, Lichtgoud, Spacegrijs), Titanium (Stralend Goud en Naturel) en Keramiek (Parelwit en Nachtblauw). De Series 9 is er in Aluminium (Roze, Middernacht, Sterrenlicht, Zilver en (PRODUCT)RED) en Roestvrij staal (Goud, Zilver en Grafiet).

Scherm

De Apple Watch Series 12 heeft een iets groter scherm: 1,96 inch ten opzichte van 1,9 inch, en hetzelfde geldt voor de resolutie: 496 x 416 pixels ten opzichte van 484 x 396 pixels. Ook hier zijn de verschillen klein. Op het gebied van helderheid is er helemaal geen verschil. De Series 9 haalde al maximaal 2000 nits en dat geldt ook voor de Series 12. Beide hebben bovendien een Always-On Retina-display. De Series 12 heeft wel een nieuwere display-architectuur.

Processor

Ook aan de binnenkant is de Series 12 flink vernieuwd. De Apple Watch Series 9 draait op de S9-chip, de Series 12 is voorzien van de nieuwe S11-chip. Deze chip heeft een 64-bit dual-core processor en een 4-core Neural Engine.

In de praktijk zorgt de S11 niet alleen voor een snellere en zuinigere Apple Watch. De chip maakt ook nieuwe functies mogelijk, zoals de uitgebreidere gezondheidsmetingen en nieuwe Audio Intelligence-functies. De Series 9 kan nog altijd goed meekomen voor dagelijkse taken, maar met de Series 12 haal je wel een veel nieuwer platform in huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij

Dit verschil merk je iedere dag. De Series 9 haalt volgens Apple maximaal 18 uur bij normaal gebruik. De Series 12 gaat maar liefst tot 24 uur mee en haalt in de energiebesparingsmodus zelfs maximaal 38 uur. Je hoeft de Series 12 daardoor veel minder vaak op te laden. Dat is vooral handig wanneer je de Watch ook ’s nachts gebruikt om je slaap te meten.

Gezondheid

De grootste vernieuwing zit aan de binnenkant. De Series 12 heeft Apples nieuwe Gezondheidsmetingsysteem en meet je hartslag veel vaker op de achtergrond. Ook krijg je functies zoals Gereedheid en uitgebreidere metingen van hartslag en HRV. Daarnaast ondersteunt de Series 12 meldingen bij hoge bloeddruk. De Series 9 heeft zeker belangrijke gezondheidsfuncties, maar mist al deze nieuwe mogelijkheden.

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Series 9

De Apple Watch Series 9 is in 2026 nog steeds een bruikbare smartwatch en krijgt ook watchOS 27. Toch is de Series 12 een flinke stap vooruit. Vooral de langere batterijduur, de nieuwe gezondheidsfuncties en de S11-chip maken een groot verschil.

Heb je al een Series 9 en werkt die nog prima? Dan hoef je niet per se direct te upgraden. Maar wil je minder vaak opladen en gebruik je de Watch intensief voor gezondheid en sport, dan is de Series 12 een veel betere keuze. Bekijk hieronder de beste deals voor de Apple Watch Series 12: