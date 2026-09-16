Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Ultra 4: zo groot zijn de (prijs)verschillen

De Apple Watch Series 12 en Ultra 4 zijn allebei nieuw, maar er zit flink wat (prijs)verschillen tussen de twee – dit zijn de belangrijkste.

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Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Ultra 4

Apple heeft dit jaar twee nieuwe Watch-modellen uitgebracht. De Series 12 is de reguliere Apple Watch, terwijl de Ultra 4 zich vooral richt op sporters en avonturiers. De Series 12 begint bij 449 euro (nu nog € 448,95) en de Ultra 4 bij 899 euro (nu nog € 898,95), dus het prijsverschil is 450 euro. Maar wat krijg je voor die extra 450 euro? Dat lees je hieronder.

Ben je al van plan om de Apple Watch Series 12 aan te schaffen? Houd dan zeker onze prijsvergelijker en de volgende deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Series 12

Prijs

De Apple Watch Series 12 is er vanaf 449 euro. Voor de Apple Watch Ultra 4 betaal je minimaal 899 euro. Daarmee is de Ultra 4 maar liefst twee keer zo duur als de goedkoopste Series 12. De Series 12 is verkrijgbaar als GPS-model of met GPS + Cellular, terwijl de Ultra 4 standaard een mobiele verbinding heeft.

Formaat

De Series 12 is verkrijgbaar met een kast van 42 of 46 millimeter. Je hebt daarbij keuze uit aluminium, titanium en het nieuwe keramiek. De Ultra 4 heeft alleen een grotere 49-millimeter kast van titanium. Daardoor is hij een stuk robuuster, maar ook duidelijk groter om je pols. De grotere behuizing van de Ultra 4 biedt bovendien ruimte voor een grotere batterij en extra hardware voor outdoorfuncties.

Kleuren en materialen

Ook bij de materialen en kleuren zijn er duidelijke verschillen. De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar in aluminium, titanium en keramiek. Bij aluminium kun je kiezen uit Gitzwart, Zilver en Roségoud, terwijl de titanium-uitvoering beschikbaar is in Naturel titanium, Goud en Zwart titanium. De keramische Series 12 is er in Wit.

De Apple Watch Ultra 4 heeft een titanium kast en is verkrijgbaar in Naturel titanium en Zwart titanium. De Ultra 4 heeft dus minder kleurkeuze, maar past door de robuustere titanium behuizing wel duidelijk bij zijn avontuurlijke karakter.

Scherm

Ook het scherm is duidelijk anders. De Series 12 heeft een Always-On Retina-display met een maximale helderheid van 2000 nits, de Ultra 4 een Always-On Retina-groothoekdisplay komt op 3000 nits. Hierdoor is de Ultra 4 vooral buiten beter afleesbaar, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, fietsen of sporten in fel zonlicht.

Batterij

Qua batterijduur heeft de Ultra 4 ook een flinke voorsprong. De Series 12 gaat tot 24 uur mee bij normaal gebruik, terwijl de Ultra 4 het tot 50 uur volhoudt. Voor lange wandelingen, meerdaagse trips of intensieve trainingen is dat een belangrijk verschil. In de energiebesparingsmodus loopt de batterijduur van de Series 12 op tot 38 uur, terwijl de Ultra 4 zelfs tot 84 uur meegaat.

Waterbestendigheid

De Series 12 is waterbestendig tot 50 meter en geschikt voor zwemmen en snorkelen tot 6 meter. De Ultra 4 gaat tot 100 meter en is daarnaast geschikt voor duiken tot 40 meter. Ook beschikt de Ultra 4 over een dieptemeter en een speciale Diepte-app. De Series 12 heeft overigens óók een dieptemeter, maar die is bedoeld voor metingen tot maximaal 6 meter.

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Satelliet

Een andere belangrijke Ultra-functie is satellietcommunicatie. De Ultra 4 kan SOS-noodmeldingen en Zoek Mijn via satelliet gebruiken wanneer je buiten mobiel bereik bent. De Series 12 heeft deze mogelijkheid niet. Dat maakt de Ultra 4 vooral interessant voor mensen die regelmatig in afgelegen gebieden wandelen, fietsen of andere buitenactiviteiten ondernemen waar mobiele dekking niet vanzelfsprekend is.

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Ultra 4

Voor dagelijks gebruik heeft de Series 12 al veel van wat je nodig hebt, waaronder dezelfde nieuwe S11-chip en het nieuwe Gezondheidsmetingsysteem. Beide modellen beschikken daardoor over de nieuwe gezondheidsfuncties, zoals de gereedheidsscore en de uitgebreidere hartslag- en HRV-metingen.

De Ultra 4 is daardoor vooral interessant als je veel sport, een (veel) langere batterijduur wilt of regelmatig op plekken komt waar geen mobiel bereik is. Het prijsverschil van 450 euro betaal je dus vooral voor de grotere en stevigere behuizing, de extra batterijduur, de betere outdoorfuncties en satellietcommunicatie.

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Apple Watch Ultra 4