Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 10: tijd om te upgraden?

Heb je een Apple Watch Series 10, dan lijkt de Series 12 op het eerste gezicht niet erg vernieuwend – toch zijn er heel wat verbeteringen.

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Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 verscheen in 2024 en kreeg onder meer een dunner ontwerp en een groter scherm. Twee jaar later komt Apple met de Series 12, die vooral op het gebied van gezondheid, prestaties en batterijduur een stap vooruit zet. Maar is dat genoeg reden om te upgraden?

Prijs

De Apple Watch Series 12 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 449 euro. De Series 10 is inmiddels uit het assortiment van Apple verdwenen, maar je kunt het model nog wel bij andere winkels of refurbished vinden. Momenteel koop je de Series 10 voor € 327,-.

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Apple Watch Series 12

Formaat en materiaal

Qua ontwerp lijken de twee Watches sterk op elkaar. Beide hebben een kast van 42 of 46 millimeter en zijn 9,7 millimeter dik. De Series 12 is wel iets zwaarder dan zijn voorganger. Apple breidt bovendien de materiaalkeuze uit. Naast aluminium en titanium is de Series 12 er voor het eerst sinds de Series 5 weer in keramiek. De aluminiumversies krijgen daarnaast sterker Ceramic Shield 2-glas, dat volgens Apple 60 procent beter bestand is tegen krassen dan het Ion-X-glas van de Series 10.

De Series 12 is verkrijgbaar in Aluminium (Donkerbrons, Zwart, Lichtgoud en Spacegrijs), Titanium (Stralend Goud en Naturel) en Keramiek (Parelwit en Nachtblauw). De Series 10 is er in Aluminium (Gitzwart, Roségoud en Zilver) en Titanium (Leisteen, Goud en Naturel).

Scherm

Het scherm lijkt nauwelijks veranderd, maar er is toch een opvallende verbetering. De resolutie blijft gelijk, terwijl het actieve schermoppervlak van de Series 12 juist ietsje kleiner is. Je krijgt dus geen groter display wanneer je overstapt.

Processor

Hier vinden we een van de grootste verschillen. De Series 10 heeft de S10-chip, de Series 12 draait op de nieuwe S11-chip. Daardoor is de nieuwe Watch beter voorbereid op zwaardere functies en toekomstige updates. Bovendien is de nieuwe chip energiezuiniger.

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Batterij

De Series 10 gaat volgens Apple tot 18 uur mee bij normaal gebruik. De Series 12 haalt maximaal 24 uur. Ook opladen gaat sneller: met 15 minuten laden krijg je bij de Series 12 tot 12 uur normaal gebruik, tegenover acht uur bij de Series 10.

Gezondheid

Voor gezondheids- en sportliefhebbers is de Series 12 interessanter. De smartwatch heeft vernieuwde sensoren die de hartslag veel vaker op de achtergrond meten. Ook krijg je uitgebreidere HRV-metingen en de nieuwe Gereedheid-functie. De Series 10 is wel nog altijd een moderne Apple Watch met onder meer ECG, temperatuurmeting en slaap-tracking.

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 10

De Series 12 is duidelijk krachtiger dan de Series 10, maar een upgrade is zeker niet voor iedereen noodzakelijk. Vooral de verbeterde gezondheidsmetingen, langere batterijduur, snellere oplaadtijd en extra functies maken het verschil.

Heb je een Series 10 die nog goed werkt en ben je tevreden over de batterij en gezondheidsfuncties? Dan kun je prima nog even wachten. Gebruik je je Apple Watch intensief voor sport en gezondheid, of wil je simpelweg een langere batterijduur? Dan biedt de Series 12 wél genoeg nieuwe mogelijkheden om een overstap te overwegen.

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